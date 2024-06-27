27 июня 2024, 20:40

Руководителей из Донбасса и Новороссии научат тонкостям работы с субъектами РФ

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Более 160 слушателей примут участие во втором потоке образовательной программы «Руководитель представительного органа местного самоуправления Донбасса и Новороссии» в ВШГУ Президентской академии. Об этом сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

Муниципальное сообщество насчитывает свыше 4,9 миллиона человек, отметил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

«Именно от муниципального уровня зависит скорость принятия управленческих решений на местах, реализация тех задач и планов, которые ставятся на региональном и федеральном уровне», - подчеркнул он.

На руководителях в новых регионах России лежит двойная ответственность, поэтому важно, чтобы муниципальные представительные органы оперативно встраивались в общую вертикаль власти страны. Участники программы изучают тонкости взаимодействия с регионами и органами местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что лицейские классы под патронажем академии РАНХиГС появятся в селе Приморское Херсонской области.

Донбасс Работа
27 июня 2024, 18:03
«Это не штраф». В ГД предложили ввести налог на бездетность
Pxhere
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В Государственной думе снова заговорили о налоге на бездетность. Идеей в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился депутат Евгений Федоров.

По его словам, у семейных людей жизненная ситуация объективно хуже, они нуждаются в деньгах. При этом неважно, по каким причинам у пары нет детей. Люди все равно должны платить в казну.

«Налог - это не штраф, то есть налог - это перераспределение денег. Все государство - это налоги, перераспределяет деньги в пользу нуждающихся», - сказал Федоров.

Если в России хотят получить хорошие результаты в области демографии, необходимо ввести более жесткую форму налога, добавил он.

Федоров уже выступал с такой инициативой в 2023 году. Он заявлял, что мера поможет стимулировать рождаемость в стране.

Пройти опрос на эту тему можно в Telegram-канале 360.ru.

Дети Налоги Деньги
27 июня 2024, 17:19
«Вопрос национальной безопасности». Депутат Госдумы выступила за запрет идеологии чайлдфри
РИА «Новости»
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Идеология чайлдфри — «эгоистическая и разрушительная», крепкая семья должна быть основой крепкой страны. На это в беседе с 360.ru указала депутат Госдумы Яна Лантратова.

Она рассказала, что впервые столкнулась с этой «опасной идеологией», когда работала в Совете по правам человека. Мода пришла из Европы и США. Несколько лет назад в России начали появляться целые движения молодых людей, которые продвигали идею отказа от детей.

«Выступали за то, что нужно жить для себя, а дети - это обременение, они приносят только проблемы в жизни. Эгоистическая разрушительная идеология. Представители движения чайлдфри отрицают все традиционные для нашего общества ценности, ведут антигосударственную политику. И, что самое страшное, ломают себе иногда жизнь, делая стерилизацию в юном возрасте», - отметила Лантратова.

Она добавила, что потом многие взрослеют и передумывают, но уже ничего не изменить.

«Разве можно такое увлечение назвать безобидным? Это уже вопрос национальной безопасности», - считает парламентарий.

Она напомнила, что Россия - «социальное государство», и власти постоянно говорят о важности развития демографии.

«Крепкая семья - основа крепкой страны. <…> Поэтому, конечно, я полностью поддерживаю позицию коллег. Нам надо дать в законе определение деструктивному контенту и уточнить его виды, включив туда идеологию чайлдфри», - резюмировала Яна Лантратова.

О подготовке законопроекта о запрете идеологии чайлдфри в России сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов. По его мнению, законодательство должно защищать ценности страны.

Дети Законы Семья Россия
27 июня 2024, 15:00
От учителей до айтишников. Россиянам рассказали о самых перспективных профессиях
РИА «Новости»
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Работодатели столкнулись с острой нехваткой специалистов в самых разных сферах. О том, какие профессии сейчас являются самыми перспективными и высокооплачиваемыми, 360.ru рассказала клинический психолог, HR-специалист Зулия Лоикова.

Она подчеркнула, что по-прежнему наблюдается нехватка профессионалов в сфере IT. По ее словам, работодатели ищут опытных сотрудников, которые могут программировать или руководить проектами.

«Нам не хватает специалистов в IT, но это senior-специалисты, с опытом от шести лет и выше», - указала Лоикова.

HR-специалист добавила, что еще одним перспективным направлением стал искусственный интеллект.

«Часть бизнеса уже пользуется услугами искусственного интеллекта, дабы облегчить какие-то операции и убрать оттуда недостающих людей, которых приходится слишком долго искать», - подчеркнула она.

Дефицит кадров фиксируется также в сфере логистики, инженерии и в производственном секторе.

«У нас здесь большая нехватка», - прокомментировала Лоикова.

Собеседница 360.ru напомнила, что все больше внимания работодатели стали уделять сфере образования.

«Нам не хватает учителей, тьюторов, преподавателей в вузах, которые будут готовить квалифицированные кадры для работы на профессиональном рынке», - заключила она.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что IT-компании стремятся найти будущих сотрудников среди студентов и выпускников. По его словам, работодатели готовы вкладываться в обучение начинающих специалистов.

Вузы Искусственный интеллект Учителя Работа Бизнес Образование
27 июня 2024, 13:43
Бастрыкин призвал думать о нацбезопасности при найме мигрантов
РИА «Новости»
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При найме мигрантов компаниям нужно думать о вопросах национальной безопасности. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«При привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности», - процитировало главу СК РИА «Новости».

ПМЮФ стартовал в Санкт-Петербурге 26 июня и продлится до 28-го числа.

В Госдуме призвали запретить мигрантам работать в такси по всей стране. С такой инициативой выступила член комитета нижней палаты парламента по делам национальностей Анастасия Удальцова. Уже сейчас в 16 регионах России действует запрет на работу иностранцев водителями такси. Как отметила Удальцова, новая мера доказала свою эффективность. В Челябинской области преступность снизилась на 40% после введения ограничений для иностранцев.

Санкт-Петербург Мигранты Россия Работа Следственный комитет России

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