Руководителей из Донбасса и Новороссии научат тонкостям работы с субъектами РФ

Идеология чайлдфри — «эгоистическая и разрушительная», крепкая семья должна быть основой крепкой страны. На это в беседе с 360.ru указала депутат Госдумы Яна Лантратова.

Она рассказала, что впервые столкнулась с этой «опасной идеологией», когда работала в Совете по правам человека. Мода пришла из Европы и США. Несколько лет назад в России начали появляться целые движения молодых людей, которые продвигали идею отказа от детей.

«Выступали за то, что нужно жить для себя, а дети - это обременение, они приносят только проблемы в жизни. Эгоистическая разрушительная идеология. Представители движения чайлдфри отрицают все традиционные для нашего общества ценности, ведут антигосударственную политику. И, что самое страшное, ломают себе иногда жизнь, делая стерилизацию в юном возрасте», - отметила Лантратова.

Она добавила, что потом многие взрослеют и передумывают, но уже ничего не изменить.

«Разве можно такое увлечение назвать безобидным? Это уже вопрос национальной безопасности», - считает парламентарий.

Она напомнила, что Россия - «социальное государство», и власти постоянно говорят о важности развития демографии.

«Крепкая семья - основа крепкой страны. <…> Поэтому, конечно, я полностью поддерживаю позицию коллег. Нам надо дать в законе определение деструктивному контенту и уточнить его виды, включив туда идеологию чайлдфри», - резюмировала Яна Лантратова.

О подготовке законопроекта о запрете идеологии чайлдфри в России сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов. По его мнению, законодательство должно защищать ценности страны.