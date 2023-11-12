Рукописи из архива «Ленфильма» нашли на свалке в Петербурге

По данным издания, рукописные записи, стихи и заметки нашли в контейнере с мусором. Благодаря печатям выяснилось, что рукописи принадлежат известной киностудии.

Пресс-служба студии «Ленфильм» рассказала «Известиям» , что в помещениях киностудии сейчас делают ремонт, в связи с этим избавляются от находящихся там вещей. Среди найденных на свалке документов также были партитуры к известным фильмам.

«Нотный архив киностудии закрыли в начале 2000-х и на территории студии таких документов уже давно никто не видел. Но мы активно наводим порядок и делаем ремонт в помещениях, в которых десятками лет никого не было», - указали на киностудии.

Судьбу каждой обнаруженной на свалке вещи теперь предстоит определить экспертам. Как отметили в «Ленфильме», в ситуации с обнаруженными документами уже разбираются.