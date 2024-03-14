«Руки и ноги посинели». Внучка Валерии оказалась в критическом состоянии

Проблемы со здоровьем у Селин начались еще в конце февраля, у нее поднялась высокая температура. Затем состояние улучшилось, и девочку отправили обратно в детский сад, но вскоре ей стало гораздо хуже.

Попытки сбить температуру средствами, рекомендованными докторами, не увенчались успехом, она достигла 39,9. Потом у девочки посинели руки и ноги. Испуганные родители вызвали скорую помощь.

«Резко начался цианоз рук и ног, мы все, кто были - мои родители, я и няня, столкнулись с этим впервые. Кисти ног и рук на глазах начали резко синеть! Скорая приехала примерно за 10 минут, к приезду была температура 40,2», - поделилась мама девочки.

В больнице, несмотря на введение антибиотиков и установку капельницы, температура Селин снова поднялась до критических отметок, что заставило врачей провести комплексное обследование. Выяснилось, что к первичному заболеванию присоединились метапневмовирус и грипп типа Б, что могло даже привести к развитию пневмонии.

«Если бы мы ждали повторный анализ крови во вторник, началась бы пневмония», - рассказала Шульгина.

По ее словам, сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

В конце октября 2023 года дочь Иосифа Пригожина и певицы Валерии 26-летняя Даная перенесла микроинсульт.