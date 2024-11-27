Рубль укрепился на фоне решения Центробанка по валюте

На максимуме в течении дня пара доллар-рубль на международном рынке Форекс превышала 114,5 рублей. После заявления регулятора рубль начал расти.

Центробанк России отреагировал по данной теме 27 ноября - со следующего дня и до конца года ЦБ РФ прекращает закупки валюты на внутреннем рынке. В пресс-релизе регулятора отмечалось, что решение принималось «в целях снижения волатильности финансовых рынков».

При этом российский Центробанк продолжит операции по продаже иностранной валюты в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Утром 27 ноября рубль резко подешевел по отношению к доллару и евро, падение составило около 9%. Официальный курс доллара, установленный регулятором на 28 ноября, составляет 108,010. Евро будет стоить 113,0947 рублей, курс юаня составит 14,8382 рубля. Финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с 360.ru допустил, что к концу года доллар может вырасти до 122 рублей.