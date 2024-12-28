28 декабря 2024, 00:30

РПЦ озвучила список запрещенных профессий для священников

РИА «Новости»
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Синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил документ о светской трудовой деятельности священнослужителей. В нем руководство церкви обозначило, чем нельзя заниматься служителям церкви. Документ опубликовали на официальном сайте РПЦ.

Кем нельзя работать священникам Священнослужителям запрещено быть правителями, мирскими начальниками, а также нести воинскую службу и участвовать в боевых действиях. Кроме этого, согласно перечню, служители церкви не могут участвовать в сценической деятельности, в том числе в различных вокальных шоу.

Клирикам официально запретили работать официантами и барменами, или кем бы то ни было в питейных и игорных заведениях.

Также в синоде указал, что священники не должны заниматься профессиональным спортом. Такие занятия не получится совмещать со служением церкви, «которое тоже предполагает полную отдачу».

Кем можно работать служителям церкви Кроме запретов, в документе обозначили профессии, допустимые для служителей церкви. Среди них водители, педагоги, репетиторы, переводчики и художники. Также клирики могут работать врачами, однако им запретили совершать аборты и эвтаназии.

Еще синод разрешил священнослужителям продавать продукты и изделия собственного производства и излишки урожая. Правда, в этом случае решение должен утвердить архиерейский собор.

«Принимая решение о трудовой деятельности на светском поприще, клирик должен помнить о том, что он остается служителем Церкви Господней, соработником у Бога и участником в совершении важнейшего дела - спасения людей во Христе», - напомнили священнослужителям в документе.

Ранее синод РПЦ освободил митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией. Митрополит стал фигурантом кандальной истории с домогательствами.

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27 декабря 2024, 20:38
Митрополита Илариона освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией
РИА «Новости»
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Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил его «на покой». Информацию об этом опубликовали в журнале заседаний Синода на официальном сайте РПЦ в разделе.

«Местом служения владыки (Илариона - прим. ред.) определен храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах (Чешская Республика)», - сказано в сообщении Из записи в журнале также следует, что вместо Иллариона управлять Будапештско-Венгерской епархией временно будет митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Летом 2024 года синод временно отстранил митрополита Илариона от всех должностей. Причиной стал скандал: келейник Георгий Сузуки обвинил митрополита в домогательствах. Иларион назвал эти обвинения беспочвенными.

Домогательства РПЦ Скандалы
27 декабря 2024, 18:56
Дед Мороз рассказал о своей мечте
Global Look Press
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Дед Мороз из Великого Устюга поучаствовал в детской пресс-конференции. Во время мероприятия он рассказал о своей мечте, сообщило РИА «Новости».

Пресс-конференция состоялась 27 декабря в национальном центре «Россия». Желание Деда Мороза - чтобы взрослые как можно чаще обнимали своих детей и говорили им теплые, добрые слова.

«Мечтаю о том, чтобы каждый малыш перед Новым годом из больницы вернулся домой… Ну, а самое главное желание мое - это чтобы во всем мире наступил мир», - сказал волшебник.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Дед Мороз перед Новым годом насобирал штрафов на десятки тысяч рублей на нарушение ПДД. Сумма составила 25,5 тысячи рублей, но часть из них волшебник уже погасил.

Новый год Дед Мороз
27 декабря 2024, 17:09
Мишустин призвал кабмин сделать все необходимое для ликвидации ЧС на Кубани
Global Look Press
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сделать все необходимое, чтобы минимизировать влияние на людей и природу от разлива мазута в Черном море. Об этом он заявил во время заседания правительства.

В начале заседания Мишустин поздравил с днем спасателя сотрудников МЧС и главу ведомства Александра Куренкова. Он также призвал кабмин делать все необходимое для ликвидации ЧС.

«Ситуация из‑за разлива нефтепродуктов и загрязнения территорий пострадавших субъектов отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Там нужно сделать все, чтобы минимизировать негативное влияние на людей и природу. Прошу всех членов правительства помогать», - сказал Мишустин.

Ранее в акватории Керченского пролива ввели режим ЧС федерального значения.

Руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова заявила, что очистка акватории Черного моря и его побережья может занять до 10 лет. На Черноморском побережье собрали уже более 30 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка.

Разлив нефтепродуктов произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в Керченском проливе 15 декабря во время шторма.

Черное море Правительство РФ Михаил Мишустин Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
27 декабря 2024, 17:05
В России впервые запретили выезд из страны знающему гостайну адвокату
Global Look Press
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Министерство юстиции РФ впервые ограничило адвокату, который работал со связанным с гостайной делом, выезд из страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Весной текущего года адвокат из Екатеринбурга, специализирующийся на делах, связанных с государственной тайной, подал заявление на оформление заграничного паспорта», - уточнил собеседник агентства.

Во время проверки документов оказалось, что мужчина в 2021 году работал над делом, касающимся государственной тайны. Информация, которую ему тогда предоставили, актуальна и сегодня, поэтому до 2026 года адвокату запретили покидать пределы России.

Речь идет о первом и единственном решении Министерства юстиции об ограничении вызда российскому адвокату. Такой запрет стал возможным после вступления в силу изменений, внесенных в федеральный закон «О государственной тайне» и инструкцию.

Президент России Владимир Путин в сентябре наделил министра обороны Андрея Белоусова полномочиями определять порядок допуска к гостайне в структурах, находящихся в ведении министерства.

Адвокаты Россия

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