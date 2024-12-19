Розничные магазины обвинили маркетплейсы в дискриминации

По словам представителей розницы, интернет-магазины продвигают собственные торговые марки, необоснованно завышают цены и штрафы и распространяют контрафактные товары. Они хотят, чтобы маркетплейсы объясняли свои действия и передавали в налоговую информацию о признаках дробления.

Сами маркетплейсы отвечают, что законопроект «О платформенной экономике» уже учитывает их действия, а другие предложенные меры - например, ограничение числа пунктов выдачи заказов в регионах - только навредят бизнесу и самим покупателям.

Ранее компания Wildberries в тестовом режиме запустила программу , по которой пользователи смогут забронировать алкоголь через торговую площадку и забрать его в определенное время в определенном месте.