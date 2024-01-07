Рождественская служба началась в храме Христа Спасителя в Москве

«Благословение Божие пусть пребывает над всеми вами: над народом нашим, над Отечеством нашим, над тем миром, в котором мы живем», - сказал патриарх.

Накануне в храм доставили икону Андрея Рублева «Троица». Она считается шедевром древнерусской иконописи церкви. Ее поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма.

В прошлом году ее привозили в храм Христа Спасителя к празднику Троица.

Рождественские богослужения проходят во всех храмах России в ночь с 6 на 7 января.

Ранее патриарх Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя. Священнослужитель напомнил, что вера помогает человеку без страха и уныния преодолевать трудности.

До этого патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником и заявил о спасительной силе любви в традиционном Рождественском послании. По мнению священнослужителя, именно это в этом чувстве заключается смысл человеческой жизни.