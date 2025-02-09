09 февраля 2025, 06:00

Рожденную в туалете в аэропорту Антальи девочку попробуют вернуть в Россию

РИА «Новости»
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Генеральное консульство России в Анталье ведет работу над возвращением на родину девочки, рожденной в аэропорту в октябре 2024 года. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

«Генконсульством ребенку оформлено гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на Родину», - сообщил консул.

Новорожденной девочке оформили российское гражданство. В свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие.

Уголовное дело против россиянки Екатерины Бурназкиной, бросившей новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, рассмотрит суд Турции. Интересы девушки представляет адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Она считает, что россиянка не имела намерения убить ребенка.

Турция Дети Россия
09 февраля 2025, 05:58
Россиян предупредили о «церковных» мошенничествах
Freepik
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Объявление в интернете о сборе помощи для храмов и монастырей нужно проверять на официальных церковных сайтах. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

«Очень много мошенников действует от лица разных общественных организаций - в том числе „церковных“, от лица Церкви. Доверие к Русской церкви, духовенству в обществе высокое, поэтому часто люди не затрудняют себя проверкой информации», - отметил священник.

Доверять нужно только проверенным источникам. Баннеры в интернете таким источником не являются, добавил Волков.

За баннерами могут скрываться как мошенники, так и реальные храмы и монастыри, которые собирают пожертвования. Необходимо уточнить, существует ли реально храм, позвонить туда и уточнить информацию о баннере.

Мошенники стали красть деньги с помощью виртуального образа карты. Они вынуждают россиян установить якобы мобильное приложение Центробанка, которое позволяет создать виртуальный образ карты жертвы.

Священники Интернет Мошенничество Деньги
09 февраля 2025, 05:16
Отбирать землю у нерадивых собственников могут начать уже с марта, предупредил юрист
РИА «Новости»
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Правила освоения земельных участков в населенных пунктах или выделенных для садоводства изменятся с 1 марта. Собственников будут наказывать за неправильное пользование такой землей. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Филипп Терехин.

По новым правилам, на купленном или уже имеющемся земельном участке в течение трех лет собственник должен начать строительство, либо же начать выращивать сельскохозяйственные культуры. По словам Терехина, в случаях, когда эти правила не выполняются, правообладателя сначала могут оштрафовать, а впоследствии и вовсе изъять участок.

«Чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, необходимо содержать земельный участок в порядке - избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением», - объяснил юрист, отметив, что цель этих нововведений - заставить собственников следить за своими участками, так как неухоженные участки портят вид и неэффективно используются.

С января этого года власти ввели новый налог - на бани, теплицы, сараи и туалеты. Речь идет о строениях, имеющих капитальный фундамент, их теперь придется регистрировать в Росреестре.

Строительство Правила Налоги Мусор
08 февраля 2025, 14:18
У московских курьеров начали забирать электровелосипеды
Global Look Press
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Сотрудники ГАИ проводят в Москве рейды на курьеров, которые доставляют заказы на электровелосипедах. Об этом сообщил РБК.

По его данным, правоохранители изымают электровелосипеды, которые, согласно ПДД, превышают максимальную возможность скорости или мощности мотора.

Президент МАКС Александр Митюков рассказал, что проверки устаиваются во всех районах столицы, но больше всего их зафиксировали на севере города. По его словам, с 2025 года на штрафстоянках скопились сотни изъятых электровелосипедов.

Согласно правилам дорожного движения, скорость движения велосипедиста не должна превышать 25 километров в час.

«В случае если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории М, и если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», - подчеркнул Митюков.

Ранее аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» составили перечень самых высокооплачиваемых вакансий для студентов, сообщил RT. По его данным, учащиеся вузов и колледжей могут заработать на позиции курьера до 216 тысяч рублей.

ГИБДД Курьеры Москва
08 февраля 2025, 09:51
Депутаты предложили обязать россиян предоставлять ИНН при обращении за кредитом
РИА «Новости»
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Госдума рассмотрит законопроект, обязующий заемщиков предоставлять свой ИНН банкам и другим финансовым организациям в случае оформления кредита. Об этом заявил спикер ГД в своем Telegram-канале.

«Это нужно для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит», - объяснил он.

По его словам, такой шаг поможет защитить россиян от мошенников, которые путем обмана заставляют своих жертв брать кредиты. Парламентарии рассмотрят законопроект уже на следующей неделе, подчеркнул Володин.

Ранее мошенники обманули российского биатлониста Платона Исламшина. Аферисты связались со спортсменом под видом вице-президента Федерации лыжных гонок, а позже перезвонили ему от имени сотрудника ФСБ. Они вынудили мужчину перевести им деньги, а также попытались уговорить его взять кредит. Когда зашла речь о займе, биатлонист понял, что разговаривал с мошенниками.

Банки Госдума РФ Депутаты Кредиты

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