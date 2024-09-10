«Это произошло. И моя избранница, моя супруга - Мария Алексеевна Львова-Белова - самый близкий и дорогой для меня человек. Несчастье в виде наших разводов позади. А теперь произошло рождение новой семьи», - сказал бизнесмен.

Малофеев поблагодарил всех за поздравления, добавив, что на этом признании хотел бы закончить обсуждение своей личной жизни.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал счастья Львовой-Беловой, но также не стал раскрывать журналистам детали ее личной жизни.

Основатель телеканала «Царьград» до этого состоял в браке с адвокатом Ириной Вильтер, у них родились трое детей. Пара развелась в прошлом году. Его новая избранница была замужем за священником РПЦ Павлом Когельманом, с которым воспитывала девять детей - пятерых родных и четверых приемных.

Свадьба Малофеева и детского омбудсмена прошла 8 сентября в Подмосковье.