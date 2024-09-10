10 сентября 2024, 21:45

«Рождение новой семьи». Малофеев — о свадьбе с Львовой-Беловой

РИА «Новости»
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Православный бизнесмен Константин Малофеев подтвердил, что женился на уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом он рассказал в эфире канала «Царьград».

«Это произошло. И моя избранница, моя супруга - Мария Алексеевна Львова-Белова - самый близкий и дорогой для меня человек. Несчастье в виде наших разводов позади. А теперь произошло рождение новой семьи», - сказал бизнесмен.

Малофеев поблагодарил всех за поздравления, добавив, что на этом признании хотел бы закончить обсуждение своей личной жизни.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал счастья Львовой-Беловой, но также не стал раскрывать журналистам детали ее личной жизни.

Основатель телеканала «Царьград» до этого состоял в браке с адвокатом Ириной Вильтер, у них родились трое детей. Пара развелась в прошлом году. Его новая избранница была замужем за священником РПЦ Павлом Когельманом, с которым воспитывала девять детей - пятерых родных и четверых приемных.

Свадьба Малофеева и детского омбудсмена прошла 8 сентября в Подмосковье.

Свадьбы Россия Брак
09 сентября 2024, 10:41
«По блату, видимо». Почему в Москве задержалось бабье лето
РИА «Новости»
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В Москве установилась солнечная и теплая погода. Как долго жителям столицы наслаждаться бабьим летом, в беседе с 360.ru рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, до конца второй декады месяца серьезного понижения температуры не предвидится. На этой неделе будет сохраняться малооблачная погода с температурой в районе 25 градусов и выше, в выходные будет больше облаков, местами в области могут пройти кратковременные слабые дожди.

«Погоды не сделают, но, может, где-то местами отметятся», - подчеркнул синоптик.

Ильин отметил, что такая ситуация в Москве установилась благодаря мощному антициклону над европейской территорией России.

«А то у нас постоянно то азорский антициклон, то скандинавский антициклон… Давайте его назовем наш, среднерусский антициклон. Он нам делает хорошую погоду. По блату, видимо», - пошутил собеседник 360.ru.

Ранее другой синоптик, Александр Шувалов, предсказывал теплую погоду в Москве до середины сентября.

Прогноз погоды Погода Климат Погода в Москве Москва
08 сентября 2024, 22:05
«Гигантское влияние». Кортнев о смерти Маслякова — мы живем в эпоху пост-КВН
РИА «Новости»
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КВН и лично Александр Масляков оказали гигантское влияние на современную российскую культуру. Об этом в беседе с 360.ru заявил лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, который в 1987–1988 годах играл за команду КВН МГУ.

«Нельзя не признать, что эта программа и лично Александр Масляков оказали гигантское влияние на современную российскую культуру», - отметил Кортнев.

«В кино снимаются выходцы из КВН, на телевидении правят бал выходцы из КВН. <…> Светлая память этому человеку, он оказал огромное влияние на просто нашу сегодняшнюю жизнь», - сказал Кортнев.

Актер Дмитрий Нагиев отметил, Масляков был выдающимся человеком, который подарил людям столько эмоций и радости, что хватит не на одну жизнь. Он радовал зрителей целых 60 лет, напомнил артист.

Кино МГУ Телевидение
08 сентября 2024, 20:27
Детский омбудсмен вышла замуж за основателя телеканала «Царьград»
РИА «Новости»
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Российский миллиардер, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и детский омбудсмен Иария Львова-Белова поженились в элитном поселке в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Слухи о романе бизнесмена и уполномоченного по правам ребенка ходили с зимы этого года, когда во время «Крестного хода» в Екатеринбурге пару заметили рядом, держащихся за руки. Торжественное мероприятие прошло в ресторане в элитном подмосковном поселке Deauville.

Ранее Мария Львова-Белова была замужем за священником Павлом Когельманом. У пары пять родных детей и четверо приемных, также они усыновили подростка из Мариуполя.

В начале июня Львова-Белова констатировала, что практика усыновления российских детей иностранными семьями сошла на нет. Доля иностранных усыновителей составила по итогам прошлого года только 0,27% из общего количества семей, принявших сирот.

Дети Свадьбы Рестораны
08 сентября 2024, 18:07
Спасение разводящихся. Консультации с психологом до развода сохранят семью
Pxhere
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В Госдуме предложили обязать семейные пары консультироваться у психолога перед разводом. Законопроект подготовил депутат Игорь Антропенко, в интервью 360.ru он отметил — подобная инициатива может спасти брак.

«Определенные шансы у нас есть. В Семейном кодексе упомянуты некие примирительные процедуры, но нигде не раскрывается, каково их содержание. Я считаю, что в том случае, если кто-то из супругов все же против развода, либо присутствуют несовершеннолетние дети, есть смысл провести консультацию с семейным психологом», - пояснил депутат.

Сейчас это не закреплено законодательно, такой обязанности нет. Только суд может вынести такое предложение.

«На мой взгляд, это - действенная мера, которая, конечно, не панацея на все случаи жизни, но во всяком случае позволит супругам каким-то образом все же подумать над таким шагом в жизни (разводом - прим. ред.) и найти аргументы для того, чтобы сохранить семью», - добавил Антропенко.

Если муж и жена будут четко настроены развестись - они останутся при своем мнении. В таком случае брак расторгнут.

«В этом плане никаких здесь ущемлений ни правам, ни свободам граждан я не вижу», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Антропенко, пояснил, что пока идет речь только об институте брака. В криминальных историях, например, при домашнем насилии, совсем другой акцент.

«Там можно ставить вопрос об ответственности за совершение таких действий», - отметил он.

Семейный психолог Николай Смирнов тоже уверен, что если один из супругов не хочет развода, то шанс сохранить семью еще есть. Эксперт напомнил, что люди, долго прожившие вместе, перестают воспринимать положительные стороны супруга и зацикливаются на недостатках.

Суд Дети Семья Депутаты Брак

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