Ростовские врачи спасли пациентку, у которой черви съели половину печени

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«У пациентки при проведении спиральной компьютерной томографии обнаружен значительный объем поражения печени эхинококкозом - практически всей правой и части левой доли», - заявил заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии университета Юрий Хоронько.

Он отметил, что 50% органа заменили четыре крупных эхинококковых кисты. Перед их удалением врачи ввели женщине специальное вещество, которое избавило организм от паразитов. Потом медики вытащили червей.

В вузе объяснили, что примерно через год печень пациентки восстановится.

Ранее врачи из Новосибирска сделали операцию пятилетней девочке. В мозге ребенка оказался паразитический червь. Маленькая пациентка заявила о боли в голове, помимо этого, ее нога и рука отказали. Во время обследования медики нашли новообразование в мозге у девочки, которое появилось из-за паразита эхинококка, поселившегося в черепной коробке.

Врачи Ростовского государственного медицинского университета Минздрава РФ спасли жизнь пациентки из Луганска, ее печень поразил эхинококкоз - опасная паразитарная болезнь. Об этом заявили в пресс-службе учреждения.