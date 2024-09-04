04 сентября 2024, 04:37

Ростовчанка родила ребенка несмотря на сделанный аборт

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Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка после сделанного по медицинским показаниям  аборта — ей сообщили, что у нее замершая беременность, сердце ребенка не бьется. Историю внезапной беременности рассказало издание kp.ru.

Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка после сделанного по медицинским показаниям аборта - ей сообщили, что у нее замершая беременность, сердце ребенка не бьется. Историю внезапной беременности рассказало издание kp.ru.

Ростовчанка взяла направление на вакуумное прерывание беременности и сделал аборт. Спустя некоторое время женщине стало плохо и она обратилась в женскую консультацию. Врач диагностировал воспаление матки и назначил антибиотики.

Через месяц женщина снова обратилась к врачу. Обследование показало 14-15 недель беременности. Ростовчанка обратилась в суд за моральной компенсацией, ей должны выплатить 250 тысяч рублей. Но потерпевшая планирует обжаловать решение суда, сумма компенсации ее не удовлетворила.

Жительница Владивостока пришла на прием к врачу с жалобами на боли в животе. Она отрицала, что беременна, пока внезапно не родила ребенка.

Суд Дети Беременность Врачи Женщины
04 сентября 2024, 04:47
В павильоне ВЭФ включили песню «Теперь я Чебурашка» на китайском языке
РИА «Новости»
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В павильоне министерства природных ресурсов и экологии России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке включили песню «Теперь я Чебурашка» на китайском языке. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, композицию сопровождает анимационный фильм с музыкальной группой, состоящей из кошек.

ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Основной площадкой для проведения мероприятия будет кампус Дальневосточного федерального университета. Тема года - «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Ранее в город прибыл российский лидер Владимир Путин для участия в форуме.

В первый день ВЭФ показали «Улицу Дальнего Востока», где 11 дальневосточных регионов России продемонстрировать свои достижения.

Песни Фильмы Россия Владивосток
04 сентября 2024, 03:26
Глава ВЦИОМ обвинил россиянок в нежелании рожать детей
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Молодые женщины в России ориентированы на построение карьеры, а во вторую очередь на создание семьи и рождение детей. Такое заявление на ВЭФ сделал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов. Он предложил чиновникам стать примером для россиянок, сообщил РБК.

Абрамов рассказал, что на форуме Росмолодежи большинство девушек не имеет семьи и детей, но приходят на работу с собачками.

«То есть раньше у нас приводили на работу детей - это нормально, дети - они были везде, это считалось хорошо. <…> Вы, господа чиновники и бюрократы, лидеры изменений в России, должны показывать пример, начиная с себя», - заявил Абрамов.

Факт откладывания родов гендиректор ВЦИОМ объяснил «идеологией потребления» и желанием «пожить для себя».

Ему ответила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она заявила, что винить в снижении деторождаемости только женщин некорректно, решение принимают двое.

«Молодые люди тоже принимают участие в этой части <…>. Не с собачкой она должна советоваться, а с молодым человеком», - подчеркнула Останина.

Ощущение, что рядом нет «надежного плеча», заставляет девушку откладывать рождение ребенка, считает депутат.

В России готовят законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Ее назвали идеологией «экстремистской направленности».

ВЦИОМ Дети Семья Женщины Депутаты Россия Работа Чиновники
03 сентября 2024, 21:08
Путин поздравил российских пловцов с золотыми медалями Паралимпиады в Париже
РИА «Новости»
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Владимир Путин поздравил российских пловцов Дмитрия Черняева и Романа Жданова, которые выиграли золото Паралимпийских игр в Париже. Поздравления от президента получили также победители Игр во Франции, легкоатлеты Александр Костин, Александр Яремчук и Евгений Торсунов. Телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

«Вы сумели максимально собраться, сконцентрироваться на поставленной цели и добились триумфа, стали чемпионом XVII Паралимпийских летних игр в Париже», - обратился президент к Дмитрию Черняеву.

Владимир Путин отметил высокий класс, проявленную концентрацию, характер и труд спортсменов, напомнили «Ведомости». Президент пожелал паралимпийцам новых побед и достижений.

Днем 2 сентября еще двое россиян, выступающих на Паралимпийских играх, заняли призовые места. Серебряную медаль выиграл Артем Калашян, а его коллега по сборной Дмитрий Сафронов занял третье место в забеге на 100 метров.

Владимир Путин поздравил российских пловцов Дмитрия Черняева и Романа Жданова, которые выиграли золото Паралимпийских игр в Париже. Поздравления от президента получили также победители Игр во Франции, легкоатлеты Александр Костин, Александр Яремчук и Евгений Торсунов.

Телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

Спортсмены Награды Владимир Путин Франция
03 сентября 2024, 20:06
Мизулина подала в суд на блогеров Дудя и Лебедева
РИА «Новости»
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«Лига безопасного интернета» и ее руководитель Екатерина Мизулина подали в суд на блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя*. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Иск подан сегодня в Лефортовский суд города Москвы», - сказал агентству пресс-секретарь Мизулиной.

Ранее Дудь* опубликовал в своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, где дизайнер раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и ее главы. Мизулина заявила, что подаст в суд на дизайнера , так как, по ее словам, в интервью обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ. Лебедев извинился перед Мизулиной , однако она их не приняла.

После Генпрокуратуру попросили проверить Лебедева после слов о «Матерях Беслана». Дизайнер также негативно оценил деятельность ассоциации террористических актов.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Суд Интернет Блогеры Работа Интервью Юрий Дудь Артемий Лебедев Иноагенты Екатерина Мизулина

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