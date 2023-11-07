«Ростелеком» оценил последствия повреждения кабеля связи «Балтика»
Повреждение кабеля связи «Балтика» в Финском заливе не повлияло на работу «Ростелекома». Об этом ТАСС заявили представители российской компании.
В пресс-службе отметили, что связь в Калининградской области с остальной территорией России функционирует штатно. А сама авария на подводной линии связи от Кингисеппа до Калининграда не отразилась ни на работе инфраструктуры связи, ни на оказании услуг пользователям.
Повреждение кабеля зафиксировали 7 октября в 23:30. Этот участок расположен в 28 километрах от поврежденного 8 октября участка газопровода Baltiссonnector, обратили внимание в «Ростелекоме».
В министерстве экономики и занятости Финляндии 7 ноября сообщили о том, что российское аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев» начало ремонт телекоммуникационного кабеля «Балтика», соединяющего Санкт-Петербург и Калининград.