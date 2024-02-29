Ростех решил возобновить выпуск самолетов ДРЛО А-50

«Конечно, восстанавливать этот самолет нужно. Конечно, мы будем его делать, он не только для нашей армии нужен, но и на экспорт», - заявил он журналистам в кулуарах Гостиного Двора перед посланием президента Федеральному собранию.

Самолет ДРЛО А-50 создали на базе военно-транспортного самолета Ил-76 еще во времена Советского Союза. Его используют для разведки и обнаружения сил противника, а также координации действий союзников. Самолет называют аналогом американских AWACS.

Чемезов также сообщил о переносе выпуска пассажирского самолета МС-21 , испытания которого еще не завершены, на 2025–2026 годы. Он объяснил это необходимостью обеспечить безопасность полетов.