Рост заболеваемости гриппом и COVID-19 начался в России

«Есть в ряде субъектов Российской Федерации подъем заболеваемости - как респираторными заболеваниями, так и ковидом», - заявил министр в ходе рабочей поездки в Адыгею.

По его словам, на данный момент в России проходят клинические исследования по новому составу вакцины «Спутник». Они завершатся в ближайшее время.

«Планируем, что новая вакцина будет доступна», - высказался министр.

Ранее федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал, что с 16 по 22 октября в Москве выявили около 4,4 тысячи случаев заражения инфекцией. В России также на 14,3% увеличилось количество госпитализаций.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на 26 октября вакцинацию против гриппа прошли порядка 47 миллионов россиян, что на 8,2 миллиона больше, чем неделей ранее.