16 декабря 2023, 14:24

«Рост правонарушений». В Госдуме призвали воссоздать ФМС

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Количество правонарушений, совершенных в России приезжими, за последнее время увеличилось. Миграционный вопрос становится все острее и вызывает напряжение в обществе. О том, как можно решить связанные с миграцией проблемы, «360» рассказал депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов.

По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, число таких преступлений выросло на 21%. Большая часть из них фиксировалась в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге.

Приезжающие в Россию иностранные граждане после совершения преступлений зачастую чувствуют свою безнаказанность, потому что надеются на помощь диаспоры, отметил Бастрыкин.

Из-за проблем в миграционной сфере в обществе нарастает напряженность, эксперты все чаще отмечают необходимость решения наболевших вопросов. С 2004 года за тему миграции отвечала отдельная служба, в 2016 году ее полномочия передали МВД. Депутат Колунов предложил создать новую структуру, которая бы решила связанные с мигрантами вопросы, делая упор на их обучение и ассимиляцию в обществе.

Далее - его прямая речь.

Федеральная миграционная служба (ФМС) была упразднена в 2016 году. Тогда не было ни такого количества мигрантов - сейчас только «в белую» их более 10 миллионов - ни такого количества правонарушений. Последние месяцы мы видим рост правонарушений, и пора это прекращать.

С этой целью необходимо воссоздать единый орган, занимающийся вопросами миграции и имеющий все необходимые полномочия, и не только контрольно-надзорные, но и воспитательные. Мигрантам нужно помогать в ассимиляции, учить их языку, традициям, правилам нашего общества. Такую задачу поставил президент во время итогов года, и мы, законодатели, будем работать над ее выполнением.

Мигранты Преступления Депутаты
16 декабря 2023, 14:31
Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею Макаров
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Легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров скончался на 83-м году жизни. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба красно-белых.

«ХК „Спартак“ скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Сергеевича Макарова, вечная память легендарному защитнику нашего клуба!» - написали представители клуба.

Макаров играл за «Спартак» с 1960 по 1972 годы, команда с его участием трижды брала золото на чемпионатах СССР. Всего в составе московского «Спартака» хоккеист провел 380 матчей, забросив 70 шайб, а также дважды выиграл кубок СССР.

«Соболезнования родным и близким»; «Пусть земля ему будет пухом»; «Печально», - написали в соцсети фанаты спортсмена.

Информация о времени и месте похорон хоккеиста пока не появилась. Причина смерти пока неизвестна.

Спортсмены СССР Спартак Хоккей Золото
16 декабря 2023, 13:00
Ракета со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура
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Ракета «Союз-2.1б» в разгонным блоком «Фрегат» и вторым гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Запуск состоялся в 12:17. Ракета отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту.

Это уже 17-й с начала года пуск российской ракеты-носителя и 68-й полет «Союза-2.1б».

Спутник «Арктика-М» создан для мониторинга гидрометеорологической обстановки в арктическом регионе и прилегающих территориях, а также контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве.

«Наличие в системе космического аппарата „Арктика-М“ № 2 обеспечит непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и арктического региона двумя спутниками, которые будут попеременно сменять друг друга на рабочих участках орбит», - пояснили в Роскосмосе.

Первый такой спутник вывели на орбиту в 2021 году.

Ракету-носитель изготовили в ракетно-космическом центре «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» и спутник «Арктика-М» № 2 - на входящем в состав Роскосмоса Научно-производственном объединении имени Лавочкина в Химках.

Ракеты Роскосмос Космос
16 декабря 2023, 10:26
Исполненные обещания. Блогерам рассказали, как не попасть под уголовное дело
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В уходящем 2023 году в России возбуждались громкие дела в отношении блогеров-миллионников. При этом судебная практика по таким делам пока отсутствует. Скорее всего, ориентиром для блогеров и следствия на ближайшее время станет дело о мошенничестве в отношении Аяза Шабутдинова, рассказал «360» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он отметил, что популярные блогеры нередко продают информационный продукт, обещающий новую беззаботную и безбедную жизнь, а если он оказывается неэффективным, обвиняют заказчиков - якобы у них нет нужных качеств или они плохо старались.

Налоговики в таких случаях чаще всего выявляют уклонение от уплаты налогов: у богатых блогеров финансы часто распределяются между несколькими юрлицами и ИП, применяющими упрощенную систему налогообложения. Если блогер на неучтенные средства еще купил дорогую машину или недвижимость, ему могут вменить и отмывание денег. А неисполнение обязательств по договорам может повлечь обвинение в мошенничестве.

« Дело Шабутдинова будет служить ориентиром как для следственных органов, так и для инфобизнесменов. <…> Рекламные посулы и личные заверения, приводящие в конечном счете к заключению договора и перечислению денег исполнителю, должны быть исполнимыми и исполненными», - отметил Хаминский.

Он предположил, что если исполнитель обещал заказчику определенный результат, его недостижение станет основанием для возврата денег - если же выяснится, что блогер обманул клиента ради выгоды, ему, скорее всего, инкриминируют мошенничество.

«Чтобы не допустить вала заявлений о привлечении блогеров к уголовной ответственности, необходимо на постоянной основе осуществлять профилактику правонарушений. <…> Этим могут и должны заниматься прокуратура, правоохранители и экспертное сообщество», - добавил Александр Хаминский.

Он также предложил блогерам объединиться в саморегулируемую организацию, которая сформулирует понятные как блогерам, так и потребителям правила ведения этого бизнеса.

Законы Блогеры
16 декабря 2023, 10:05
Ребенок в Новой Москве умер от отека легких из-за кишечной инфекции
РИА «Новости»
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Пятилетний мальчик скончался в Новой Москве после того, как заразился кишечной инфекцией. Врачи скорой помощи не успели спасти ребенка, сообщил Telegram-канал Shot.

Мальчик в течение нескольких дней жаловался родителям на боли в животе, у него поднялась температура. По словам отца ребенка, пятилетний сын подхватил кишечную инфекцию.

Когда мальчику стало хуже, родители вызвали скорую помощь. Приехавшие на место врачи констатировали смерть мальчика. Медики установили, что он, скорее всего, умер из-за осложнений болезни - на фоне кишечной инфекции у ребенка произошел отек легких.

Полиция начала устанавливать детали произошедшего. Правоохранители выясняют, почему родители мальчика не обратились вовремя за медицинской помощью.

Ранее в Тверской области погибла трехлетняя девочка. Она умерла из-за пневмонии, которую не смогли диагностировать врачи. Девочку доставили в областную больницу в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось. Следовали запросили карты вызова бригады скорой и медицинские документы ребенка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Дети Болезни

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