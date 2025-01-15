15 января 2025, 12:48

Рост охватов «ВКонтакте» закончится? Что ждет российскую соцсеть

РИА «Новости»
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Впервые «ВКонтакте» обошла YouTube по показателям месячного охвата в декабре 2024 года. Количество пользователей российской социальной сети еще будет расти, рассказал 360.ru генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Месячный охват «ВКонтакте» среди пользователей на территории России составил почти 92 миллиона человек в декабре прошлого года. Это больше, чем у YouTube за аналогичный период.

Однако сравнивать платформы некорректно, отметил Кусков. Он напомнил, что «ВКонтакте» представляет собой группу сервисов, где есть и мессенджер, и знакомства и работа, в то время как YouTube - это исключительно видеосервис.

«Совсем разные реферные точки. Кроме того, „ВКонтакте“ - это не мировой ресурс, а российский, поэтому охват у него конечный. Рост за последнее время произошел именно из-за замедления работы YouTube. Пользователи начали перекладывать видеоконтент на другие площадки. Однако общее количество людей, пользующихся „ВКонтакте“, внушает оптимизм. Наверное, оно еще будет подрастать», - сказал Кусков.

Ранее стало известно, что видеосервис YouTube возобновил полноценную работу в России после массового сбоя в Рунете. Сайт стал открываться как с десктопной, так и с мобильной версии.

ВКонтакте Соцсети YouTube
15 января 2025, 11:28
«Адаптируюсь». Выжившего в авиакатастрофе под Актау россиянина выписали из больницы
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Выжившего при крушении азербайджанского самолета под Актау жителя Екатеринбурга выписали из больницы. Субхонкул Рахимов рассказал 360.ru, как проходит его восстановление.

По словам мужчины, физически он чувствует себя хорошо, врачи разрешили ему отправиться домой. Произошедшие события повлияли на его отношение к жизни - сменились приоритеты.

«Адаптируюсь потихоньку. Хочется заняться собой и семьей», - сказал Рахимов.

Житель Екатеринбурга считает, что ему помог спастись бог. День авиакатастрофы он теперь называет своим вторым днем рождения.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года на территории Казахстана. Погибли 38 человек.

Черные ящики воздушного судна отправили в Бразилию для изучения специалистами.

Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
15 января 2025, 09:42
Зарплата до 800 тысяч рублей. Россиянам рассказали о самой высокооплачиваемой профессии
РИА «Новости»
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Самой высокооплачиваемой в России стала должность технического директора в производственной компании. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», которое оказалось в распоряжении у Lenta.ru.

Успешному кандидату на эту позицию работодатель предложит ежемесячный оклад до 800 тысяч рублей. Соискатель будет руководить техническим департаментом, отделами разработок и программного обеспечения.

Второе местов в топе заняла вакансия генерального директора российского производителя газораспределительных систем. На этой должности будут платить до 700 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает вакансия начальника отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями с зарплатой до 630 тысяч рублей.

Ранее член Национального союза кадровиков Ирина Лялина рассказала, что на рынке труда востребованы люди, владеющие навыками работы с искусственным интеллектом.

Работа Зарплаты
15 января 2025, 09:18
Жителей Урала, Дальнего Востока и Сибири ждут очень сильные морозы
Unsplash
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В ближайшее время в регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири придут сильные морозы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодный воздух в тылу антициклона обусловливает аномалии температуры в Ямало-Ненецком автономном округе, значения на 5-8 градусов ниже нормы будут наблюдаться с 16 по 19 января, показатель опустится до 33-36 градусов мороза», - отметил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что на Таймыре и на севере Красноярского края температура достигнет -42…-49 и -41…-46 градусов соответственно.

Крещенские морозы придут на юг Якутии 18–19 января. Столбики термометров опустятся до -48…-49 градусов, что ниже нормы на 7-9 градусов. На Чукотке и в Магаданской области в ближайшие два дня будет -44…-48 градусов.

Синоптик добавил, что даже на омываемой со всех сторон морем и океаном Камчатке температурные значения будут ниже нормы на 5-9 градусов и составят -35…-39 градусов.

Вильфанд ранее заявил, что февраль в Москве и Подмосковье будет теплым, однако не исключил понижение температуры до -10…-15 градусов.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд
15 января 2025, 02:41
Уникальная беспохмельная водка появилась в России
Freepik
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Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) разработал рецепт водки на основе лимонника китайского, который снизил остроту похмельного синдрома. Об этом сообщили на сайте центра.

«Показатель синдрома отмены этанола после введения тестируемых напитков для контрольной рецептуры составил 9,4 балла, для обновленной рецептуры - четыре балла, то есть отмечено снижение на 57%», - заявили в центре.

На начальном этапе ученые разработали 20 различных вариантов и провели 17 дегустаций, чтобы выявить лучшие из них.

Токсикологические испытания финальных образцов водки заняли два месяца. Наилучшим составом признали тот, который содержал комплексную природную добавку с лимонником китайским.

Технологическую карту по разработанной инновационной рецептуре утвердили и передали производителю водки. В центре уточнили, что запуск продукта с новой рецептурой начались уже в декабре 2024 года.

Ранее международные исследователи выяснили, что регулярное употребление алкоголя увеличивает риск развития колоректального рака на 15%.

Алкоголь Ученые Россия

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