Рост охватов «ВКонтакте» закончится? Что ждет российскую соцсеть

Месячный охват «ВКонтакте» среди пользователей на территории России составил почти 92 миллиона человек в декабре прошлого года. Это больше, чем у YouTube за аналогичный период.

Однако сравнивать платформы некорректно, отметил Кусков. Он напомнил, что «ВКонтакте» представляет собой группу сервисов, где есть и мессенджер, и знакомства и работа, в то время как YouTube - это исключительно видеосервис.

«Совсем разные реферные точки. Кроме того, „ВКонтакте“ - это не мировой ресурс, а российский, поэтому охват у него конечный. Рост за последнее время произошел именно из-за замедления работы YouTube. Пользователи начали перекладывать видеоконтент на другие площадки. Однако общее количество людей, пользующихся „ВКонтакте“, внушает оптимизм. Наверное, оно еще будет подрастать», - сказал Кусков.

Ранее стало известно, что видеосервис YouTube возобновил полноценную работу в России после массового сбоя в Рунете. Сайт стал открываться как с десктопной, так и с мобильной версии.