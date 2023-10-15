Рост цен на новостройки в России замедлился
Рост стоимости нового жилья в России постепенно замедлился. Об этом «Коммерсанту» сообщили аналитики сервиса «Циан».
На 18 крупнейших региональных рынках России средняя цена первичной жилой недвижимости в октябре составила около 155,8 тысячи рублей за квадратный метр, что на 2,4% больше, чем в сентябре. При этом в прошлом месяце показатель рост цен составлял 3,6% в среднем по рынку.
«Это связано с тем, что более доступные лоты раскупали в первую очередь. Также сами застройщики закладывали инфляционные риски в стоимость жилья», - указали в материале.
Аналитики заметили, что на спад также пошла активность потребителей. По их мнению, в будущем это спровоцирует сдерживание средних цен и рост объема экспозиции.
Ранее стало известно, что в новостройках на севере Москвы средняя цена «квадрата» по итогам сентября выросла на 12% , подорожав до 410,7 тысячи рублей.