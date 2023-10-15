Рост цен на новостройки в России замедлился

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На 18 крупнейших региональных рынках России средняя цена первичной жилой недвижимости в октябре составила около 155,8 тысячи рублей за квадратный метр, что на 2,4% больше, чем в сентябре. При этом в прошлом месяце показатель рост цен составлял 3,6% в среднем по рынку.

«Это связано с тем, что более доступные лоты раскупали в первую очередь. Также сами застройщики закладывали инфляционные риски в стоимость жилья», - указали в материале.

Аналитики заметили, что на спад также пошла активность потребителей. По их мнению, в будущем это спровоцирует сдерживание средних цен и рост объема экспозиции.

Ранее стало известно, что в новостройках на севере Москвы средняя цена «квадрата» по итогам сентября выросла на 12% , подорожав до 410,7 тысячи рублей.