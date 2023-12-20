20 декабря 2023, 23:03

Рост цен на куриные яйца в России снова продолжился

РИА «Новости»
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Куриные яйца оказались самым подорожавшим продуктом питания за период с 12 по 18 декабря. По данным Росстата, средняя цена на них выросла на 4,6%. Таким же был показатель неделей ранее.

Куриные яйца оказались самым подорожавшим продуктом питания за период с 12 по 18 декабря.

По данным Росстата , средняя цена на них выросла на 4,6%. Таким же был показатель неделей ранее.

С начала года общий рост цен на яйца составил 52,9%. Это самый высокий показатель среди всех товаров продовольственного рынка.

Подорожание происходит неравномерно. В 46 регионах России цены на яйца выросли на 0,1 - 5%, в 36 субъектах - на 5,1−14,4%.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре цены на продукт остались без изменений, В Тульской области и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные снизились на 3,5% и 0,2% соответственно. В это же время продолжилось снижение цен на мясо куриц. Общее падение составило 0,6%.

Продолжила дорожать плодоовощная продукция. Огурцы прибавили сразу 8,2%, капуста - 1,6%, помидоры - 1,4%, лук - 1,3%, морковь - 1,2%. Самое небольшое повышение цен коснулось бананов, которые прибавили в цене только 0,3%.

После резкого взлета цен на куриные яйца российские власти приняли решение об импорте продукции из-за границы. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что все импортные пошлины для иностранных поставщиков уже обнулили, но эффекта от поставок можно ждать только после новогодних праздников , когда рынок отреагирует на принятые меры.

Россельхознадзор сообщил, что первая партия импортных яиц поступила из Азербайджана. Общий вес продукции составил 36 тонн или 612 тысяч единиц. В ближайшее время яйца поступят в продажу в российских магазинах.

Еда Сельское хозяйство Россия
20 декабря 2023, 22:17
«Живем в хаосе». Россиянка пожаловалась на терроризирующую весь дом группировку подростков
РИА «Новости»
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Квартира в доме на Олимпийской улице Тюмени превратилось в место массового сбора подростков, которые запугали всех жильцов своим неадекватным поведением. Об этом жительница дома рассказала изданию 72.Ru.

Женщина пояснила, что большие компании приходят в гости к двум братьям 10 и 15 лет, которые живут по соседству. В квартиру набивается до 20 человек. При этом гости разного возраста, есть как совсем дети, так и молодые люди, которым явно больше 18.

«Наглые, полностью уверенные в своей безнаказанности. Мы уже не можем жить в таком хаосе. Ребенок боится в школу идти», - подчеркнула собеседница журналистов.

Она добавила, что подростки шумят по ночам, матерятся и курят в подъезде. Часто гуляют пьяными. В прошлом году избили одного из местных жителей, который сделал замечание, поцарапали несколько припаркованных машин.

По словам женщины, однажды соседи задержали подростков и вызвали полицию, но на все жалобы правоохранители не отреагировали.

В пресс-службе областного управления МВД заявили, что сотрудники выезжали на место вместе с представителями подразделения по делам несовершеннолетних. Личности всех детей установили. Сейчас правоохранители проводят проверку по итогам которой примут меры в отношении законных представителей детей.

В минувший понедельник, в Тюменской области полиция завела уголовное дело против двух 15-летних подростков, устроивших пожар на трансформаторной подстанции. По данным правоохранителей, школьники действовали по указанию неизвестного куратора, который нашел их в Сети.

Дети МВД РФ
20 декабря 2023, 19:02
Депутат предложил москвичам отказаться от новогодних салютов
РИА «Новости»
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Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев отправил мэру столицы Сергею Собянину письмо с просьбой отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь. Он предложил отправить сэкономленные деньги на фронт. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия - За Правду» Дмитрий Гусев отправил мэру столицы Сергею Собянину письмо с просьбой отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь. Он предложил отправить сэкономленные деньги на фронт. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Предлагаю рассмотреть возможность отказала от запуска фейерверков в Москве в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды фронта», - написал Гусев.

Депутат отметил, что многие российские регионы уже отменили масштабные празднования и фейерверки в честь праздника, и столица могла бы поступить точно так же.

«В то время когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствую серьезности момента», - отметил депутат.

Эксперты по безопасности напомнили читателям «360» , как не нарушить закон в новогоднюю ночь во время запуска фейерверков.

Депутаты Новый год Москва 2023
20 декабря 2023, 18:31
Захламившая квартиру могильными крестами россиянка заявила о приходе к Богу
РИА «Новости»
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Не выпускавшая из квартиры, заполненной крестами с могил, 13-летнюю дочь жительница Екатеринбурга объяснила свои методы воспитания надеждой на Божью помощь. Как сообщил сайт Е1.RU, об этом женщина рассказала журналистам местного телеканала.

Не выпускавшая из квартиры, заполненной крестами с могил, 13-летнюю дочь жительница Екатеринбурга объяснила свои методы воспитания надеждой на Божью помощь. Как сообщил сайт Е1.RU , об этом женщина рассказала журналистам местного телеканала.

По словам матери, к Богу семья пришла не так давно, но после просветления жизнь полностью изменилась.

«Я надеюсь на Божью помощь. У нее стресс огромный был. И на фоне этого стресса у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом. И теперь она, не переставая, болеет все сильнее и сильнее», - заявила собеседница журналистов.

По данным СМИ , 13-летняя девочка ни разу не ходила в школу, а мать часто не выпускала ее на улицу. Кроме того, женщина несколько лет не оплачивала коммунальные услуги, поэтому в квартире не было воды, газа и электричества. Голодающего подростка подкармливали соседи, когда встречали на улице.

Несмотря на то, что о ситуации в квартире знали все жильцы, тревогу забили недавно въехавшие в соседнюю квартиру люди. Они услышали крики девочки и вызвали полицию. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних забрали ребенка в больницу. Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Соседи в беседе с журналистами рассказали, что у женщины есть старший сын, которому она также запрещала ходить в школу. Но мальчик все же получил аттестат, поступил в колледж и сейчас живет отдельно.

Дети Россия Екатеринбург
20 декабря 2023, 15:17
Жителям столицы рассказали о скидках по карте москвича
Сайт мэра и правительства Москвы
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Карта москвича позволит получить скидку в более чем 9,5 тысячи торгово-сервисных точек в разных городах страны. В этом году программа лояльности расширилась, к ней присоединилась примерно тысяча новых торговых и сервисных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Владельцы карты смогут воспользоваться скидками и спецпредложениями в более чем 9,5 тысячах магазинов, аптек, кафе, а также культурных, спортивных и развлекательных объектов. Они расположены в таких городах, как Москва, Тверь, Архангельск, Краснодар, Ярославль, Владимир и другие.

«Среди них магазины товаров для детей, кофейни и даже антикафе, где есть экзотариум с различными видами змей, земноводных, насекомых», - рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Программе лояльности в этом году исполнилось 20 лет. Категория «Продукты питания» стала одной из самых популярных, предлагая скидки от трех до 10% в приблизительно 3,5 тысячи магазинов.

Карту москвича в 2023 году получили более миллиона жителей столицы. Всего ею владеют почти пять миллионов человек.

Любое предприятие, заинтересованное в привлечении клиентов и предложении скидок держателям карты, сможет присоединиться к программе, заполнив форму на сайте mos.ru или связавшись с ДИТ Москвы.

Магазины Деньги Москва 2023

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