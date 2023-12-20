Рост цен на куриные яйца в России снова продолжился

Куриные яйца оказались самым подорожавшим продуктом питания за период с 12 по 18 декабря.

По данным Росстата , средняя цена на них выросла на 4,6%. Таким же был показатель неделей ранее.

С начала года общий рост цен на яйца составил 52,9%. Это самый высокий показатель среди всех товаров продовольственного рынка.

Подорожание происходит неравномерно. В 46 регионах России цены на яйца выросли на 0,1 - 5%, в 36 субъектах - на 5,1−14,4%.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре цены на продукт остались без изменений, В Тульской области и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные снизились на 3,5% и 0,2% соответственно. В это же время продолжилось снижение цен на мясо куриц. Общее падение составило 0,6%.

Продолжила дорожать плодоовощная продукция. Огурцы прибавили сразу 8,2%, капуста - 1,6%, помидоры - 1,4%, лук - 1,3%, морковь - 1,2%. Самое небольшое повышение цен коснулось бананов, которые прибавили в цене только 0,3%.

После резкого взлета цен на куриные яйца российские власти приняли решение об импорте продукции из-за границы. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что все импортные пошлины для иностранных поставщиков уже обнулили, но эффекта от поставок можно ждать только после новогодних праздников , когда рынок отреагирует на принятые меры.

Россельхознадзор сообщил, что первая партия импортных яиц поступила из Азербайджана. Общий вес продукции составил 36 тонн или 612 тысяч единиц. В ближайшее время яйца поступят в продажу в российских магазинах.