Россию призвали дать Европе умереть самостоятельно

Он назвал европейцев «дураками», которые должны самостоятельно разобраться с собственными элитами.

«Ни одного русского солдата не надо отправлять. Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно», - сказал Николя.

По его мнению, Евросоюз представляет собой дубликат СССР, но с тем отличием, что Европа считает своим идеалом ЛГБТ*, а ее экономика рушится из-за неквалифицированного руководства.

Экс-военный считает, что «у ворот России поднимется новый мир» в связи с формированием другого миропорядка. Европейцы, которые раньше были самыми продвинутыми, станут самыми бедными. Обратная ситуация сложится с арабскими, африканскими и азиатскими странами, спрогнозировал Николя.

Европа зависит от российских ресурсов, несмотря на желание полностью от них отказаться. Как отметил ранее норвежский бизнесмен Свейн Торе Холзетер, если раньше ЕС зависел от энергоресурсов России, то теперь он нуждается в ее удобрениях.

* Запрещенное в России экстремистское движение.