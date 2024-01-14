14 января 2024, 18:29

Россию призвали дать Европе умереть самостоятельно

РИА «Новости»
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Европа пребывает в глубочайшем кризисе из-за некомпетентных властей, но Россия не должна ее освобождать. Об этом РИА «Новости» заявил бывший военный французской армии Николя, который прибыл в Донбасс с гуманитарной миссией.

Он назвал европейцев «дураками», которые должны самостоятельно разобраться с собственными элитами.

«Ни одного русского солдата не надо отправлять. Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно», - сказал Николя.

По его мнению, Евросоюз представляет собой дубликат СССР, но с тем отличием, что Европа считает своим идеалом ЛГБТ*, а ее экономика рушится из-за неквалифицированного руководства.

Экс-военный считает, что «у ворот России поднимется новый мир» в связи с формированием другого миропорядка. Европейцы, которые раньше были самыми продвинутыми, станут самыми бедными. Обратная ситуация сложится с арабскими, африканскими и азиатскими странами, спрогнозировал Николя.

Европа зависит от российских ресурсов, несмотря на желание полностью от них отказаться. Как отметил ранее норвежский бизнесмен Свейн Торе Холзетер, если раньше ЕС зависел от энергоресурсов России, то теперь он нуждается в ее удобрениях.

* Запрещенное в России экстремистское движение.

Европа Франция
14 января 2024, 19:12
Снимавших забеги по крышам поездов московского метро блогеров привлекут к ответственности
Freepik
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Молодых людей, которые бегали по вагонам в московском метро, привлекут к ответственности за мелкое хулиганство. Им грозит штраф от пятисот до тысячи рублей или 15 суток ареста, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что полиция задержала 20-летнего жителя Ростовской области. Остальных нарушителей еще ищут. Помимо наказания за мелкое хулиганство, им может грозить штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или арест до 10 суток за умышленное нарушение требований транспортной безопасности.

Молодые люди в столичной подземке бегали по крышам составов, один из них выкручивал лампочки из люстры, бил проходящий мимо поезд ногой. Нарушители в вагоне инсценировали драку. Все свои хулиганские выходки они снимали на видео и публиковали в Сети.

Прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль привлечение молодых людей к установленной законом ответственности.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала видео, где задержанный рассказывает обо всех выходках , а в конце заявляет, что раскаивается в содеянном. В столицу молодой человек приехал 22 декабря, чтобы снимать «развлекательные» видео.

Блогеры Метро Москва
14 января 2024, 17:59
Почти 400 домов в Новомосковске Тульской области остались без тепла
РИА «Новости»
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В городе Новомосковске Тульской области ограничили подачу тепла в 372 многоквартирных дома, 16 детских садов и другие социальные объекты. Причиной стала авария на местной ГРЭС, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сегодня, 14 января, в Тульской области провели совещание по ситуации на Новомосковской ГРЭС, где из строя вышел высоковольтный ввод выключателя трансформатора. Помимо сотен домов и некоторых детсадов, температуру подачи теплоносителя снизили в 10 школах и одной больнице, доложил глава администрации Руслан Бутов.

В правительстве отметили, что для ликвидации аварии задействовали все силы и средства, в Новомосковск готовятся направить передвижные электростанции.

Ранее из-за аварии электричество временно пропало в нескольких районах Ростовской области. Свет вновь появился через два часа.

Школы Больницы Детские сады Коммунальные аварии
14 января 2024, 17:38
«Боимся за своих детей». Родители пятиклассников в Нижнем Тагиле вступились за избитую школьниками девочку
Unsplash
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Родители учеников, ставшие свидетелями избиения 11-летней девочки двумя братьями-подростками в школе в Нижнем Тагиле, возмутились бездействием матери мальчиков и охранника. Они подали заявление в МВД, сообщило РИА «Новости».

Как рассказала журналистам мать одного из учеников того же класса Юлия, девочке помог учитель физкультуры. Охранник не реагировал, а мать братьев не только не вмешивалась, но и снимала все на камеру. Более того, по версии следствия, она в какой-то момент тоже ударила девочку по голове.

Вначале по факту происшествия возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (при этом детям 12 и 13 лет, так что возраста уголовной ответственности они не достигли). Их лишь поставили на учет в службе ПДН. В отношении родителей подростков возбудили административное делопроизводство за «ненадлежащее воспитание», рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Расследование контролировал председатель СК России Александр Бастрыкин. Позже дело передали в областное управление, и возбудили также дело о халатности. По предварительным данным, конфликты братьев с девочкой случались и раньше, но никто ничего не предпринимал. А через некоторое время мать подростков попала под уголовное дело о хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в преступления.

Юлия в беседе с журналистами вспомнила, что женщине часто жаловались на поведение ее сыновей, рассказывали. что они обижают девочек. Она резко отвечала и просила не учить ее воспитывать детей.

Братья по-прежнему ходят в школу.

«Они, конечно, притихли, но мы все равно боимся за своих детей и хотим, чтобы хулиганов изолировали», - призналась Юлия.

Братья-пятиклассники избили девочку-сироту в конце декабря. Школьницу госпитализировали и выписали из больницы лишь через неделю.

Уголовное дело Дети Школьники Полиция Избиения
14 января 2024, 16:27
Заявления о «болезни Х» связали с интересами фармкомпаний
РИА «Новости»
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Заявления о «болезни X» могут иметь экономические, а не научные мотивы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который состоится 15–19 января, поговорят о «болезни X». Она якобы в десятки раз может превзойти пандемию коронавируса по числу смертей.

В Роспотребнадзоре отметили, что после пандемии COVID-19 руководство ВОЗ продвигает идею о необходимости изменить глобальную архитектуру здравоохранения, заявляя о неготовности мира к новым угрозам. Всемирная организация также просит увеличить ее финансирование.

Фармацевтические компании, у которых якобы дальновидный подход к вопросу о готовности к пандемии, могут извлечь максимальную выгоду. По этой причине тему новой болезни поднимут на Всемирном экономическом форуме, подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что у России есть потенциал для борьбы с любыми биологическими угрозами, включая «болезнь X», и своевременного реагирования на них.

Болезни Роспотребнадзор

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