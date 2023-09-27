Россию признали более доброжелательной к христианам страной, чем Украина
На Украине устроили гонения на церковь, но говорить об этом не принято. Россия по сравнению с ней стала более христианской страной, заявил на одном из мероприятий американский телеведущий Такер Карлсон. Он опубликовал свои слова в X (бывшем Twitter).
«Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?» - сказал он.
Журналист напомнил, что в одной из них устроили гонения на церковь - арестовали священнослужителей, а при помощи полиции и военных закрыли храмы. Такер Карлсон намекнул, что речь не о России.
Минкультуры Украины потребовало освободить помещения Киево-Печерской лавры, а когда монахи отказались это делать, неоднократно устраивало штурм. Замминистра обороны Украины Анна Маляр объявила, что обитель превратят в место духовной реабилитации военнослужащих.
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