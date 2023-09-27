Россию признали более доброжелательной к христианам страной, чем Украина

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«Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?» - сказал он.

Журналист напомнил, что в одной из них устроили гонения на церковь - арестовали священнослужителей, а при помощи полиции и военных закрыли храмы. Такер Карлсон намекнул, что речь не о России.

Минкультуры Украины потребовало освободить помещения Киево-Печерской лавры, а когда монахи отказались это делать, неоднократно устраивало штурм. Замминистра обороны Украины Анна Маляр объявила, что обитель превратят в место духовной реабилитации военнослужащих.

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