Россию обязали выплатить Pussy Riot компенсацию

Суд решил, что коллективу не предоставили подробных инструкций и «формальных требований» для регистрации организации.

«Указанные неточности в документах не дают основания для отказа в регистрации», - говорится на сайте ЕСПЧ.

По решению суда Россия должна выплатить каждому истцу - Надежде Толоконниковой*, Марии Алехиной и Владимиру Рубашному - по 7,5 тысячи евро, а еще 1920 евро заплатить в качестве компенсации издержек.

Трех участниц группы приговорили к двум годам колонии общего режима за хулиганство после акции «Панк-молебен» в московском храме Христа Спасителя. Одной из них позже заменили реальный срок условным. Две другие после освобождения, 10 лет назад, заявили о желании создать проект по оказанию юридической помощи заключенным. Однако поданные документы и статус организации не соответствовали друг другу, так что в регистрации НКО им отказали. Коллектив обратился в ЕСПЧ.

Россия вышла из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека и не исполняет решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года. Однако рассматриваемые события относились к более раннему периоду, так что суд решил, что обладает юрисдикцией для рассмотрения дела.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.