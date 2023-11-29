29 ноября 2023, 07:38

Россию обязали выплатить Pussy Riot компенсацию

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить скандально известной панк-группе Pussy Riot компенсацию в размере более 24 тысяч евро за отказ в регистрации НКО. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд решил, что коллективу не предоставили подробных инструкций и «формальных требований» для регистрации организации.

«Указанные неточности в документах не дают основания для отказа в регистрации», - говорится на сайте ЕСПЧ.

По решению суда Россия должна выплатить каждому истцу - Надежде Толоконниковой*, Марии Алехиной и Владимиру Рубашному - по 7,5 тысячи евро, а еще 1920 евро заплатить в качестве компенсации издержек.

Трех участниц группы приговорили к двум годам колонии общего режима за хулиганство после акции «Панк-молебен» в московском храме Христа Спасителя. Одной из них позже заменили реальный срок условным. Две другие после освобождения, 10 лет назад, заявили о желании создать проект по оказанию юридической помощи заключенным. Однако поданные документы и статус организации не соответствовали друг другу, так что в регистрации НКО им отказали. Коллектив обратился в ЕСПЧ.

Россия вышла из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека и не исполняет решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года. Однако рассматриваемые события относились к более раннему периоду, так что суд решил, что обладает юрисдикцией для рассмотрения дела.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Суд
29 ноября 2023, 07:48
Журналиста Дмитрия Статейнова похоронили на Михайловском кладбище Сухума
РИА «Новости»
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В Абхазии простились с журналистом Дмитрием Статейновым, который умер от сердечного приступа. Его похоронили на Михайловском кладбище Сухума, сообщило РИА «Новости».

Церемония прощания прошла в столице Абхазии. На нее пришли сотни человек, в том числе представители Минобороны республики, Общественной палаты и Союза журналистов. Репортера похоронили на Михайловском кладбище.

Дмитрий Статейнов работал в РИА «Новости», занимался общественной деятельностью и снимал документальные фильмы. Среди известных работ журналиста - картины об участии абхазов в Великой Отечественной войне.

Он умер 24 ноября в Ростове-на-Дону, куда приехал на конференцию. Дмитрию Статейнову исполнился 41 год, у него остались трое детей.

Журналистика Абхазия
29 ноября 2023, 04:33
Адам Кадыров получил новое назначение
Постоянное представительство Чеченской Республики при президенте РФ
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Сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 16-летнего Адама назначили куратором батальона имени Шейха Мансура. Об этом в Telegram-канале написал депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Сегодня представил личному составу батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора - Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности главы ЧР Адама Рамзановича Кадырова», - написал Делимханов.

Депутат заявил, что это назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама» в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей чеченского народа.

Старший сын Кадырова 18-летний Ахмат также не остался без должности. Его назначили первым заместителем министра Чеченской Республики по физкультуре, спорту и молодежной политике.

Дети Чечня Рамзан Кадыров
29 ноября 2023, 04:24
Православным россиянам рассказали, что можно и что нельзя делать в Матвеев день 29 ноября
Freepik
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Православные верующие 29 ноября отмечают Матвеев день, почитая память одного из 12 апостолов, ученика Иисуса Христа — Левия Матфея. Как и другие церковные праздники, этот день имеет свои традиции.

В Матвеев день люди приходят в церковь, ставят свечки и читают молитвы о защите от искушений. Помимо этого, у апостола просят помощи по денежному вопросу.

В такой день предки долго не сидели дома, звали гостей или сами приходили к кому-то. Время следовало проводить в компании, чтобы в следующем году не оказаться в одиночестве.

В Матвеев день не принято заниматься тяжелой работой, устраивать уборку, сквернословить и ругаться. Даже небольшие конфликты в это время могут перерасти в настоящий скандал.

Также в праздник не следует носить вещи красного цвета, нарушение запрета может обернуться расставанием в возлюбленным. Нельзя сидеть за столом в одном ботинке или носке. Примета предвещает потерю близких.

С 28 ноября у православных христиан начался рождественский пост , который продлится до 6 января. По словам православного священника Сергея Сеньчукова, ключевая цель поста - это очищение помыслов и закалка тела.

Праздники Религия
28 ноября 2023, 22:54
Ущерб от шторма подсчитали в Крыму
РИА «Новости»
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Ущерб инфраструктуре Крымского полуострова от ураганного ветра и шторма на море предварительно оценили в сумму около 500 миллионов рублей. Окончательный размер урона может увеличиться минимум вдвое. Об это журналистам рассказал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев, его процитировало РИА «Новости».

«По состоянию на 18 часов (вторника - прим. ред.) ущерб, нанесенный стихией составляет порядка 490 миллионов, подсчет ущерба продолжается. Думаю, эта цифра будет увеличена минимум вдвое», - заявил Садаклиев.

Мощный шторм прошелся по побережью Крыма и Краснодарского края. Скорость ураганного ветра в Крыму 27 ноября достигала 144 километров в час. За сутки в Крыму местами выпало до 33 миллиметров осадков, на Кубани - до 43.

Крым Шторм Погода

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