Россию назвали ковчегом для ценностей и устремлений будущего

«Сюда приехали [представители] 170 стран не просто так, они верят, что Россия - это ковчег, в котором остались ценности, устремления в будущее. И все хотят быть с нами в этот момент, все прогрессивное человечество», - подчеркнул он.

Чернышенко выразил уверенность, что история все расставит на свои места, и призвал просто насладиться атмосферой единения на фестивале.

«Уверен, что рождается новое поколение, которое объединено целью на созидание. И все это происходит на федеральной территории Сириус на ВФМ», - сказал он.

Зампред правительства России добавил, что приехал на фестиваль из Казани, чтобы открыть квалификацию гонок в составе фиджитал-соревнований «Игры будущего».

«Здесь, на трассе „Формулы-1“, квалификации закончились, мы видим, что вся инфраструктура продолжает работать», - заключил он.