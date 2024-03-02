02 марта 2024, 17:17

Россию назвали ковчегом для ценностей и устремлений будущего

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Россия стала стала настоящим ковчегом, в котором сохранились ценности и устремления будущего. Об этом в комментарии «360» на Всемирном фестивале молодежи в Сочи 2 марта заявил зампред правительства страны Дмитрий Чернышенко.

«Сюда приехали [представители] 170 стран не просто так, они верят, что Россия - это ковчег, в котором остались ценности, устремления в будущее. И все хотят быть с нами в этот момент, все прогрессивное человечество», - подчеркнул он.

Чернышенко выразил уверенность, что история все расставит на свои места, и призвал просто насладиться атмосферой единения на фестивале.

«Уверен, что рождается новое поколение, которое объединено целью на созидание. И все это происходит на федеральной территории Сириус на ВФМ», - сказал он.

Зампред правительства России добавил, что приехал на фестиваль из Казани, чтобы открыть квалификацию гонок в составе фиджитал-соревнований «Игры будущего».

«Здесь, на трассе „Формулы-1“, квалификации закончились, мы видим, что вся инфраструктура продолжает работать», - заключил он.

Молодежь Сочи Россия Фестивали
02 марта 2024, 17:04
Почти 200 стран увидят на ВФМ новую современную Россию — Чернышенко
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На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи приехали 170 стран, все участники смогут насладиться удивительной атмосферой, увидеть, что такое новая современная Россия. Об этом в комментарии «360» заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы все уже здесь обошли, все посмотрели, невероятно высокий уровень организации и, самое главное, атмосфера, которой удалось достичь», - отметил вице-премьер.

Политик напомнил о словах президента России Владимира Путина в 2007 году, которые он произнес в Гватемале в рамках презентации Сочи на сессии МОК.

«Он сказал, что мы не просто обещаем, что это все построим, он с казал: „Я гарантирую“», - добавил Чернышенко.

И сейчас, по мнению вице-премьера, здесь можно видеть наилучшую судьбу олимпийского наследия в мире, когда федеральная территория Сириус, по сути, использует созданную инфраструктуру.

«Это образовательный центр, научный центр. Сейчас сюда приехали 170 стран, чтобы увидеть, что такое новая современная Россия, Россия без стереотипов, Россия, которая задает международные тренды», - подчеркнул он.

Молодежь Сочи Россия Фестивали Владимир Путин
02 марта 2024, 14:30
Беглов рассказал о размещении жильцов пострадавшего дома в Петербурге
РИА «Новости»
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Для жильцов пострадавшего при падении беспилотника дома на Пискаревском проспекте подготовили номера в гостиницах, а также места в маневренном фонде. Там они смогут жить столько, сколько потребуется. Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

Губернатор Александр Беглов пообщался с жильцами поврежденного дома. Он пообещал, что они получат поддержку со стороны властей.

В правительстве уточнили, что ремонт в квартирах сделают за счет города, а в случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ.

Профильные ведомства и страховщики оценят причиненный ущерб и составят акты, добавили в пресс-службе.

Инцидент произошел утром 2 марта, в результате пострадали шесть человек. В Росгвардии сообщили, что здание пострадало, предположительно, от падения беспилотника.

Молодежь Сочи Россия Фестивали Владимир Путин
02 марта 2024, 13:43
Нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым в соцсетях по итогам послания Путина
РИА «Новости»
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Национальный проект «Семья» стал самым обсуждаемым в социальных сетях после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Brand Analytics.

«Среди пользователей социальных медиа наибольший интерес получил проект „Семья“, что свидетельствует о большой поддержке среди населения», - отметили авторы исследования.

Также россияне сразу после послания Путина интересовались развитием социальной инфраструктуры. Больше всего в социальных сетях обсуждали строительство новой транспортной инфраструктуры, реконструкцию учебных заведений, объектов здравоохранения и спортивных сооружений.

Также пользователи обсуждали перемены в фискальной системе. В основном ей заинтересовались в бизнес-сфере.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что послание Путина вызвало живую реакцию на Западе.

Исследования Семья Владимир Путин Нацпроекты
02 марта 2024, 13:37
Пострадавшим из-за взрыва в Петербурге выплатят компенсации
РИА «Новости»
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Жители, пострадавшие в результате ЧП на Пискаревском проспекте 2 марта, получат компенсации, заявил губернатор города Александр Беглов. Как уточнил телеканал «Санкт-Петербург», он прибыл на место происшествия в Красногвардейском районе.

Жители, пострадавшие в результате ЧП на Пискаревском проспекте 2 марта, получат компенсации, заявил губернатор города Александр Беглов. Как уточнил телеканал «Санкт-Петербург» , он прибыл на место происшествия в Красногвардейском районе.

Последствия происшествия устранят за счет городского бюджета, указал губернатор.

Санкт-Петербург Взрывы

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