Российского туриста в стамбульском аэропорту сняли с рейса в Мексику

Однако попасть в Мексику туристу так и не удалось.

По его словам, сотрудница аэропорта в бейджем Gozen Security попросила его встать в другую очередь, а увидев его паспорт, воскликнула: «Ох, еще один русский паспорт». Она не разрешила пройти ему в самолет, мотивировав свое решение слишком «маленькой историей путешествий».

Вместе с российским туристом вылет запретили еще нескольким россиянам.

Сотрудники авиакомпании Turkish Airlines предпочли не вмешиваться в конфликт и посоветовали путешественнику купить обратные билеты в Россию за 56 тысяч рублей.

Российскому туристу в турецком аэропорту запретили вылет в Мексику. По данным Telegram-канала Shot , мужчина купил билет до Канкуна с пересадкой в Стамбуле. Он планировал провести там отпуск и заодно сходить на концерт Мадонны - при себе у него были обратные билеты и документ, подтверждающий бронь местного отеля.