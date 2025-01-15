15 января 2025, 14:23

Российского гонщика оштрафовали на 500 рублей за дебош в аэропорту Перми

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Российскому гонщику «Арт ралли» Михаилу Афонькину назначили наказание за дебош, который он устроил в аэропорту Перми. Спортсмен заплатит 500 рублей, сообщили РИА «Новости» в транспортной полиции.

Афонькина задержали в аэропорту Большое Савино утром 13 января. Он нарушал общественный порядок, нецензурно выражаясь в адрес сотрудников. Гонщик был недоволен задержкой рейса в Санкт-Петербург - вылет отложили из-за снегопада.

На мужчину составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, предусматривающей наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.

Ранее актер сериала «По законам военного времени» Евгений Воловенко устроил дебош в самолете , летевшем из Москвы в Хабаровск. Он требовал, чтобы ему разрешили курить на борту воздушного судна, а также просил принести дополнительные порции алкогольных напитков.

Штрафы Спортсмены Пермь Полиция
15 января 2025, 13:36
Святая дата. Важность празднования юбилея Победы подчеркнули в Кремле
РИА «Новости»
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Для России празднование 80-летия Победы в Великой отечественной войне является очень важным. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Этот год - 80-летие победы. Наверное, это абсолютно главное событие со всех точек зрения: патриотической, идеологической и организационной. Это святая дата для нашей страны», - сказал он.

Песков добавил, что президент Владимир Путин в среду работает в Ново-Огареве, в режиме видеоконференции он проведет заседание российского организационного комитета «Победа».

Ранее Путин обсудил с членами Совбеза обеспечение безопасности в рамках подготовки и проведения празднования 80-летия Победы. Этот вопрос президент поднял на совещании.

Заместитель начальника эксплуатационного главка Управления делами президента России Павел Зубов отмечал, что к параду 9 мая Красную площадь в Москве украсят по-особенному.

День Победы 9 мая Кремль Дмитрий Песков Россия
15 января 2025, 12:48
Рост охватов «ВКонтакте» закончится? Что ждет российскую соцсеть
РИА «Новости»
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Впервые «ВКонтакте» обошла YouTube по показателям месячного охвата в декабре 2024 года. Количество пользователей российской социальной сети еще будет расти, рассказал 360.ru генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Месячный охват «ВКонтакте» среди пользователей на территории России составил почти 92 миллиона человек в декабре прошлого года. Это больше, чем у YouTube за аналогичный период.

Однако сравнивать платформы некорректно, отметил Кусков. Он напомнил, что «ВКонтакте» представляет собой группу сервисов, где есть и мессенджер, и знакомства и работа, в то время как YouTube - это исключительно видеосервис.

«Совсем разные реферные точки. Кроме того, „ВКонтакте“ - это не мировой ресурс, а российский, поэтому охват у него конечный. Рост за последнее время произошел именно из-за замедления работы YouTube. Пользователи начали перекладывать видеоконтент на другие площадки. Однако общее количество людей, пользующихся „ВКонтакте“, внушает оптимизм. Наверное, оно еще будет подрастать», - сказал Кусков.

Ранее стало известно, что видеосервис YouTube возобновил полноценную работу в России после массового сбоя в Рунете. Сайт стал открываться как с десктопной, так и с мобильной версии.

ВКонтакте Соцсети YouTube
15 января 2025, 11:28
«Адаптируюсь». Выжившего в авиакатастрофе под Актау россиянина выписали из больницы
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Выжившего при крушении азербайджанского самолета под Актау жителя Екатеринбурга выписали из больницы. Субхонкул Рахимов рассказал 360.ru, как проходит его восстановление.

По словам мужчины, физически он чувствует себя хорошо, врачи разрешили ему отправиться домой. Произошедшие события повлияли на его отношение к жизни - сменились приоритеты.

«Адаптируюсь потихоньку. Хочется заняться собой и семьей», - сказал Рахимов.

Житель Екатеринбурга считает, что ему помог спастись бог. День авиакатастрофы он теперь называет своим вторым днем рождения.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года на территории Казахстана. Погибли 38 человек.

Черные ящики воздушного судна отправили в Бразилию для изучения специалистами.

Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
15 января 2025, 09:42
Зарплата до 800 тысяч рублей. Россиянам рассказали о самой высокооплачиваемой профессии
РИА «Новости»
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Самой высокооплачиваемой в России стала должность технического директора в производственной компании. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», которое оказалось в распоряжении у Lenta.ru.

Успешному кандидату на эту позицию работодатель предложит ежемесячный оклад до 800 тысяч рублей. Соискатель будет руководить техническим департаментом, отделами разработок и программного обеспечения.

Второе местов в топе заняла вакансия генерального директора российского производителя газораспределительных систем. На этой должности будут платить до 700 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает вакансия начальника отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями с зарплатой до 630 тысяч рублей.

Ранее член Национального союза кадровиков Ирина Лялина рассказала, что на рынке труда востребованы люди, владеющие навыками работы с искусственным интеллектом.

Работа Зарплаты

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