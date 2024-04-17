Российское ПО стали чаще применять в топливно-энергетическом комплексе

Юному поколению необходимо рассказывать о предках, которые трудились на фронте или в тылу в годы Великой Отечественной войны. Такое мнение выразил полковник Вооруженных сил России, участник Второй чеченской войны, Герой РФ Аркадий Корольков.

В России пройдет уже вторая по счету акция «Наши семейные книги памяти». В ее рамках школьникам и студентам предлагают изучить родословную и побеседовать с родными об участии членов семьи в Великой Отечественной войне и работе в тылу. Как отметил Корольков, подросткам необходимо рассказывать о событиях в истории России. Он подчеркнул, что именно семья закладывает важнейшие основы патриотизма.

«Основой воспитания является семья. Когда ребенок будет знать, кем были его прабабушки и прадедушки, тогда он будет на их традициях воспитываться и вырастет нормальным человеком. Будет патриотом страны. Потому что все начинается с семьи. А семья - это не только мама с папой», - указал Герой России.

Корольков также отметил, что на уровне закона вряд ли получится ввести ряд мер, закрепляющих основы патриотического воспитания. Однако этим могут заниматься министерства.

«На уровне министерств - вот оттуда надо начинать. Нужно начинать вводить такие инициативы с федеральных министерств, затем спускать в регионы», - уточнил Корольков.

Он добавил, что качественно проработанные министерские акты позволят выстроить системную работу с патриотическим воспитанием детей.