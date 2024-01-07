Российское авторское общество подало в суд на Киркорова

По информации источника издания, сумма исковых требований составила два миллиона рублей. О более конкретных деталях иска к певцу пока неизвестно.

Кроме того, РАО подало иск к хозяевам московского клуба «Мутабор» на общую сумму 537 тысяч рублей из-за музыкальных треков, которые использовало ночное заведение.

Киркорова ранее убрали изо всех новогодних передач на телевидении, в том числе, из «Песни года» после его участия в ставшей скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

После этого артист выступил с обращением в социальной сети и пожаловался на «врагов». При этом он выразил уверенность, что жизнь была бы не такой интересной, если в ней присутствует лишь позитив и покой.