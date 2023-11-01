Российский школьник впервые победил на мировом конкурсе китайского языка
Воспитанник института Конфуция Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Данил Пышный принес первую победу для России во всемирном конкурсе китайского языка в Пекине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.
«Данил показал лучший результат среди участников Евразийского континента и стал первым победителем из России за всю историю соревнований», - отметили в вузе.
Всемирный конкурс для школьников «Китайский язык - это мост» прошел 31 октября в КНР. Его проводят в более чем 130 странах. Цель конкурса - привить школьникам любовь к культуре республики.
Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что интерес к китайскому языку в России растет с каждым годом. Количество слушателей в вузе постоянно растет, уточнил он.
Только в Балашихе более 500 учеников заинтересовались изучением китайского языка. На сегодня его преподают в четырех учебных заведениях городского округа.