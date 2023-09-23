Российский космонавт взял на борт МКС портрет президента Туркмении

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Кононенко поздравил президента Туркмении с днем рождения, пожелал ему счастья и благополучия. Он сообщил, что взял с собой в космос портрет Бердымухамедова, флаг страны и книгу, посвященную городу Аркадаг - административного центра Ахалского велаята Туркменистана.

«Эти предметы здесь, в космосе, будут олицетворять мое неизменное единение и неразрывную связь с судьбами Туркменистана и его народа», - сказал он.

Президент России Владимир Путин также поздравил Бердымухамедова с праздником, сообщал Кремль.

«Владимир Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения», - передали в пресс-службе.

Он пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. В телефонном разговоре Путин и Бердымухамедов обсудили всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений.

Ранее правительство утвердило список из более чем 30 дружественных и нейтральных стран, чьи банки и брокеры допустят к торгам на российском валютном рынке. В перечень вошли Белоруссия, Туркмения, Узбекистан и другие государства. Меры были направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации нацвалют.