Российский космонавт подтвердил высадку американцев на луну

Он прокомментировал многочисленные теории о том, что высадки американцев на луну не было, а знаменитую видеозапись якобы снимали на Земле. По словам Артемьева, подобные версии похожи на позицию людей, которые верят в «плоскую» Землю.

«Я считаю, что они были на Луне. Двенадцать человек, которые прилунились. Поэтому у меня сомнений в этом нет», - отметил космонавт.

Он отметил, что ненаучные заявления о «плоской» Земле и не летавшем в космос Юрии Гагарине следует воспринимать с юмором. Космонавт добавил, что некоторые люди из-за отсутствия образования и невежества подвергают сомнению любые факты из человеческой жизни и пытаются спорить о них. Он призвал не обращать внимания на подобные высказывания, не имеющие отношения к реальности, и не вступать из-за них в словесные баталии.