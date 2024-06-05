05 июня 2024, 00:51

Российский космонавт Кононенко провел 1000 суток в космосе и установил рекорд

РИА «Новости»
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Российский космонавт Олег Кононенко установил рекорд космических налетов в истории по их суммарной длительности. Они составили более тысячи суток. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Сегодня в 00:20 по московскому времени космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», - говорится в сообщении.

Это уже пятый космический полет Кононенко, в который он отправился на корабле «Союз МС-24» 15 сентября 2023 года. Вместе с ним полетели космонавт Николай Чуб и американка Лорал О’Хара.

Последняя вернулась на Землю 6 апреля, причем на том же корабле. Вместе с ней улетели российский космонавт Олег Новицкий и его белорусская коллега Марина Василевская.

Кононенко стал мировым рекордсменом 4 февраля 2024 года. Его достижение превысило результат другого российского космонавта - Геннадия Падалки. Последний за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд, уточнили в госкорпорации.

Годовой полет Кононенко на МКС завершится 23 сентября 2024 года. Если подсчитать сутки, то к тому времени его суммарный налет составит уже 1100 суток.

Ранее в госкорпорации сообщили о стыковке корабля «Прогресс МС-27» , доставившего груз, в частности, топливо, питание, аппаратуру и одежду, с исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента МКС.

Космонавты Роскосмос Рекорды Россия Космос
04 июня 2024, 23:14
«Росконгресс» представит на ПМЭФ проекты по созданию кадрового потенциала страны
Pxhere
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Объединенные в экосистему «Потенциал страны» молодежные, социальные и образовательные проекты фонда «Росконгресс» представят на Петербургском международном экономическом форуме. В саму экосистему включили перспективные инициативы для поддержки молодежи и проекты по становлению инклюзивного общества.

На стенде «Потенциал страны» ежедневно можно будет пообщаться со специалистами и экспертами проектов фонда и его партнеров, обсудить вопросы совершенствования механизмов регулирования занятости населения, получения профобразования, развития инклюзивной среды и трудоустройства людей с особыми потребностями. Здесь будут поднимать темы наставничества, профориентации и помощи школьникам, студентам, выпускникам вузов и людям с ОВЗ в выборе профессии и построении собственной карьеры.

Спецпроект «Потенциал страны. Карьера» «Росконгресс» представит на ПМЭФ впервые. В нем собрали кадровые возможности, программы и стажировки партнеров и компаний, которые принимают участие в форуме.

На площадке ПМЭФ в формате тач-панелей и в онлайн-режиме будет работать чат-бот. Панели установят в конгресс-центре на первом этаже напротив зоны «Территория российского дизайна», на входе в павильон G, у интерактивной карты регионов России рядом с пресс-центром и на стенде «Потенциал страны» в пассаже, в зоне павильона G.

В экосистему «Потенциала страны» на сегодняшний день входят шесть проектов - социальный «Школьный друг», инклюзивный «РК-Навыки», виртуальное пространство с кадровыми программами и решениями «Потенциал страны. Карьера», «РК-Содружество», «Карьерный проект Hunter’s Day», «ДримтиМ» и детский лагерь «ДримКэмп».

Подробнее ознакомиться с ними можно на сайте фонда «Росконгресс».

Вузы Россия Работа Студенты Образование ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 18:30
Россиян призвали устранить разночтения имен в загранпаспортах
РИА «Новости»
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Россиянам рекомендовали устранить разночтения имен в заграничных паспортах. Об этом в  Telegram-канале сообщил консульский департамент МИД РФ.

Внимание дипломатов привлекли публикации в СМИ о случаях признания недействительными загранпаспортов из-за неверного написания в них имен граждан, содержащих буквы «е» и «ё». Поэтому россиянам нужно заранее проверять написание буквы в загранпаспортах.

«Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Особого внимания требуют свидетельства о рождении, браке и перемене имени, а также их переводы на русский язык.

В декабре 2023 года в России вступил в силу новый закон о заграничных паспортах. Он предусматривает введение единого перечня оснований недействительности загранпаспортов.

Россиянам рекомендовали устранить разночтения имен в заграничных паспортах. Об этом в Telegram-канале сообщил консульский департамент МИД РФ.

Паспорта Русский язык Законы Россия МИД РФ
04 июня 2024, 17:03
Фонд «Инносоциум» проведет социально ориентированные сессии на ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума пройдут сессии и встречи социально-культурной и общественно значимой направленности. Их проведет платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум».

Чукалин выразил уверенность, что и в 2024 году им будет, что рассказать и что показать.

Среди запланированных сессий - «Ответственное отношение к домашним животным», «Жить и воспитываться в семье: практики профилактики сиротства. Опыт бизнеса и благотворителей». На панельной дискуссии «Калькулятор эффективности для НКО» обсудят разработку ключевых и комплексных методик для оценки продуктивности соцпроектов и программ НКО. А министр науки и высшего образования России Валерий Фальков примет участие в паблик-токе.

Кроме того, на ПМЭФ-2024 наградят победителей Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».

В заключительный день форума состоится традиционный День НКО. Его ежегодно совместно проводят Социальная платформа фонда «Росконгресс» - фонд «Инносоциум» и Фонд президентских грантов. Руководители некоммерческих организаций обсудят роль третьего сектора в решении социально значимых вопросов.

Все мероприятия объединит главная тема «Экономика доверия. Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого будущего».

В дискуссиях будут принимать участие депутаты Госдумы и члены правительства. Их также посетят руководители благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Собравшиеся обсудят социальные вопросы гуманитарной сферы на высшем экспертном уровне и выработают инструменты нематериальной мотивации - чтобы совершенствовать существующие экономические и социокультурные связи.

Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что третий сектор особо чувствителен к инновациям и адекватной государственной поддержке.

«Обсуждение вопросов социального предпринимательства на крупнейшей дискуссионной площадке, которой является ПМЭФ, активно помогает применять в этой среде успешно зарекомендовавшие себя практики, формирует механизм трансфера технологий в социальной сфере, подсказывает направление в поиске финансовых ресурсов и в преодолении регуляторных трудностей в деятельности социально ориентированных НКО», - пояснил он.

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин подчеркнул, что организация ежегодно обеспечивает поддержку более семи тысяч проектов некоммерческих организаций практически во всех сферах общественной жизни. Наибольшее внимание, по его словам, уделяют помощи людям, которые нуждаются в особой заботе или оказались в беде.

Россия Бизнес ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 15:17
Московские бренды нарастили производство одежды
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Столичные компании по созданию одежды за последние пять лет увеличили производство в 62,4 раза. Сегодня они продолжают наращивать темпы работы, сообщил правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, сейчас в Москве работают порядка 320 предприятий легкой промышленности. В том году они в 3,5 раза нарастили выпуск одежды. Работу в этом направлении компании продолжили и в этом году, указал Овчинский.

«Ежедневно в Москве выпускают около 28,3 тысячи наименований спецодежды, 7,9 тысячи пар обуви, 3,8 тысячи спортивных костюмов, 2,3 тысячи футболок, 1,5 тысячи головных уборов», - рассказал Овчинский.

Одной из них является компания «ПЛНБ Джинс». По сравнению с показателями прошлого года в этом она увеличила производство на 40%.

Столичное предприятие Pink Bus выпускает одежду, текстильную продукцию для дома, сумки и аксессуары. Предприятие изготавливает не только стандартные модели, но и наносит на них принты. Только за первый квартал этого года компания создала свыше 115 тысяч футболок.

«Мы стремимся, чтобы наша продукция подходила большему количеству покупателей по цене, качеству и дизайну», - уточнила сооснователь компании Мария Батюхнова.

У другого столичного бренда, производителя женской одежды «Ольга Сказкина», в первом квартале 2024 года общее количество продукции увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В связи с этим компания открыла собственный магазин.

«У нас отлаженная последовательность производства, за счет чего достигаем высокого качества продукции и поставок в срок», - объяснила представитель бренда Анастасия Якушина.

Одежда Модели Работа Магазины Промышленность Москва

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