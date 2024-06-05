Российский космонавт Кононенко провел 1000 суток в космосе и установил рекорд

«Сегодня в 00:20 по московскому времени космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», - говорится в сообщении.

Это уже пятый космический полет Кононенко, в который он отправился на корабле «Союз МС-24» 15 сентября 2023 года. Вместе с ним полетели космонавт Николай Чуб и американка Лорал О’Хара.

Последняя вернулась на Землю 6 апреля, причем на том же корабле. Вместе с ней улетели российский космонавт Олег Новицкий и его белорусская коллега Марина Василевская.

Кононенко стал мировым рекордсменом 4 февраля 2024 года. Его достижение превысило результат другого российского космонавта - Геннадия Падалки. Последний за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд, уточнили в госкорпорации.

Годовой полет Кононенко на МКС завершится 23 сентября 2024 года. Если подсчитать сутки, то к тому времени его суммарный налет составит уже 1100 суток.

Ранее в госкорпорации сообщили о стыковке корабля «Прогресс МС-27» , доставившего груз, в частности, топливо, питание, аппаратуру и одежду, с исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента МКС.