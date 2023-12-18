18 декабря 2023, 10:28

Российский депутат в научной статье обвинил «землеродные изделия» в развращении русских женщин

РИА «Новости»
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В научном журнале «Юридическая наука и современность» вышла статья первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских о борьбе искусственно выведенной расы с русским народом. По его словам, для вырождения россиян использовали феминизм, аборты и развращение женщин. Статью опубликовали на сайте фонда «Университет».

Борьба с русскими Соавторами выступили президент фонда Михаил Сальников, генерал-лейтенант запаса ФСБ России Иван Миронов, гендиректор клинического санатория имени Горького Илья Харин и руководитель экспертного центра «Национальной безопасности» Николай Литвинов. Они озаглавили работу «Российская семья как основа отечественной государственности». По версии авторов статьи, русские как особая нация создали Российскую империю, а потом СССР, объединили под своим покровительством другие народы, помогли им обрести письменность и развиться.

Однако в XXI веке, по словам авторов статьи, возникла угроза вырождения государствообразующего населения России. Вымирание русских спровоцировали не только гонения со стороны «оцивилизованных ими народов», но и приватизация промышленности, безработица, снижение уровня медицины и бедность. В демографических, экономических и нравственных проблемах россиян обвинили политический строй, коллективный Запад, феминизм, пропаганду и тайные силы.

«На наш взгляд, причина деградации института брака и распада семьи кроется в том, что семья в России является объектом гибридной войны со стороны Запада и пятой колонны внутри России. Мы уже говорили о той ветви рода человечества, что была изготовлена „из праха земного“», - заявили они.

Другая раса Авторы поделили население Земли на два типа - рожденные по образу и подобию божьему люди и «землеродные изделия», созданные при помощи космических генных технологий. Если первые придерживаются семейных ценностей, то вторые выступают за культ убийства и педофилии. Именно вторые силы, по мнению авторов статьи, объявили женщину объектом нравственного уничтожения - те перестали много рожать.

Они также объявили о существовании телегонии, осудили демократию и либерализм, раскритиковали работу центров планирования семьи и проведение абортов. Редакция журнала предупредила, что не во всем согласна с позицией авторов.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнивал западных политиков с рептилоидами. Он высмеял поиск инопланетян в США.

Россия Запад Наука
18 декабря 2023, 10:47
Благотворительную фотовыставку «Добрая елка» открыли в Москве
Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
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Фотовыставку «Добрая елка» открыли в Измайловском парке в Москве. Жители смогут исполнить заветные мечты подопечных некоммерческих организаций. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова подчеркнула, что год назад жители столицы осчастливили более одной тысячи детей.

«Эмоции ребят от полученных подарков стали идеей для фотовыставки и мотивацией для будущих участников, ведь в этом году акция продолжается. А это значит, что будет еще больше добрых дел и исполненных желаний», - добавила Драгунова.

Так, акция «Добрая елка» воплотила в жизнь мечту сестер Голиковых - подопечных фонда «Движение вверх». У обеих девочек диагностировали детский церебральный паралич. Благодаря акции они съездили в Московскую усадьбу Деда Мороза и увидели лично доброго зимнего волшебника.

Мальчик с аутизмом Даниил Демидов из АНО «Лига мечты» получил в подарок микроскоп. Исполнилось желание и Матвея Мушкарева - самого младшего ребенка в семье из пяти детей - из организации «Мамы-многодетки». Ему подарили сноуборд.

Помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребятам с особенностями развития, можно на сайте акции и добрых елок. Они размещены по всему городу: в парке «Зарядье», парке развлечений «Остров мечты», на катках проекта «Московские сезоны» и в других популярных местах.

Ранее стало известно, что благотворительный фестиваль «Рождественская сказка» Федерации бокса России пройдет в Подмосковье.

Благотворительность Москва 2023
18 декабря 2023, 10:32
Собянин поздравил работников московских ЗАГСов с профессиональным праздником
Сайт мэра и правительства Москвы
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Сегодня, 18 декабря, в России отмечают День работников органов ЗАГС. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил сотрудников с профессиональным праздником и рассказал о новом сервисе «Наша свадьба».

Он подчеркнул, что именно работники загсов помогают создавать особую атмосферу на церемониях регистрации брака. Градоначальник уточнил, что для подбора идеального места москвичам может пригодиться сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru.

«Это самый подробный и масштабный гид: на выбор представлено 50 площадок для торжественной регистрации. Есть как классические форматы - дворцы бракосочетания, так и более необычные - музей, аквариум, стадион и метро», - добавил он.

Ранее молодожены в ЗАГСе Лобни заключили брак в День Конституции. Государственный праздник теперь станет главной семейной датой для Ильи и Антонины Фоминых. Молодоженов поздравил глава городского округа Игорь Демешко.

Праздники Свадьбы Сергей Собянин
18 декабря 2023, 10:25
Против запрета абортов в частных клиниках выступили в Госдуме
РИА «Новости»
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Комитет Госдумы по охране здоровья проанализировал позиции Минздрава, общественных и других организаций и выступил против запрета услуги аборта в частных клиниках. Письмо направили спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину. Документ появился в распоряжении «Ведомостей».

Два других источника газеты также подтвердили информацию. Комитет Госдумы выступил за развитие системы консультирования до аборта. По данным Минздрава, в прошлом году почти 23% прошли доабортное консультирование и отказались от процедуры. Благодаря этому удалось сохранить 47 598 беременностей.

Также парламентарии предложили активнее рассказывать россиянкам о мерах государственной поддержки и усилить контроль за частными клиниками.

В Госдуму 13 декабря внесли проект закона, по которому аборт планировали исключить из перечня услуг частных клиник. Авторы инициативы указали, что в подобных учреждениях не проводят консультации женщин с психологами и юристами. Президент Владимир Путин призвал соблюдать права и свобод россиянок. По его словам, решения по вопросу искусственного прерывания беременности нужно принимать аккуратно.

Беременность Госдума РФ
18 декабря 2023, 09:37
Оттепели не миновать. «Март» пришел в Россию в конце декабря
РИА «Новости»
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Большую часть России ждет оттепель. Весенняя погода сменит холода и рекордные снегопады. Об этом сообщил Первый канал.

«После аномальных холодов и рекордных снегопадов на большую часть России придет оттепель», - отметили журналисты.

В северо-западную и центральную части России уже пришло потепление. Также температура поднимется на Урале. К пятнице, 22 декабря, тепло доберется до Сибири, где столбик термометра задержится в районе нуля.

Но холода не отпустят Дальний Восток. Жителям Забайкалья, Бурятии, Амурской области, в Приморья стоит ждать до 40 градусов морозов. На метеозависимых может сказаться магнитная буря, которая добралась до Земли после самой мощной за шесть лет вспышки на Солнце. Она произошла около 20:00 14 декабря.

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева в беседе с «360» рассказала, что магнитная буря всегда влияет на людей с хроническими болезнями. А по словам сопредседателя Союза экологических организаций города Москва, главреда экологического бюллетеня «Дом природы» Андрея Фролова, «обострение» солнечной активности происходит каждые 12 лет.

Приморье Россия Погода Снегопад

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