Российский депутат в научной статье обвинил «землеродные изделия» в развращении русских женщин

Борьба с русскими Соавторами выступили президент фонда Михаил Сальников, генерал-лейтенант запаса ФСБ России Иван Миронов, гендиректор клинического санатория имени Горького Илья Харин и руководитель экспертного центра «Национальной безопасности» Николай Литвинов. Они озаглавили работу «Российская семья как основа отечественной государственности». По версии авторов статьи, русские как особая нация создали Российскую империю, а потом СССР, объединили под своим покровительством другие народы, помогли им обрести письменность и развиться.

Однако в XXI веке, по словам авторов статьи, возникла угроза вырождения государствообразующего населения России. Вымирание русских спровоцировали не только гонения со стороны «оцивилизованных ими народов», но и приватизация промышленности, безработица, снижение уровня медицины и бедность. В демографических, экономических и нравственных проблемах россиян обвинили политический строй, коллективный Запад, феминизм, пропаганду и тайные силы.

«На наш взгляд, причина деградации института брака и распада семьи кроется в том, что семья в России является объектом гибридной войны со стороны Запада и пятой колонны внутри России. Мы уже говорили о той ветви рода человечества, что была изготовлена „из праха земного“», - заявили они.

Другая раса Авторы поделили население Земли на два типа - рожденные по образу и подобию божьему люди и «землеродные изделия», созданные при помощи космических генных технологий. Если первые придерживаются семейных ценностей, то вторые выступают за культ убийства и педофилии. Именно вторые силы, по мнению авторов статьи, объявили женщину объектом нравственного уничтожения - те перестали много рожать.

Они также объявили о существовании телегонии, осудили демократию и либерализм, раскритиковали работу центров планирования семьи и проведение абортов. Редакция журнала предупредила, что не во всем согласна с позицией авторов.

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