03 ноября 2023, 12:18

Российский бизнесмен назвал беспорядки в Дагестане произволом и призвал наказать виновных

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Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы творили произвол, забыв про традиции Кавказа. Они поставили под удар развитие туристического потенциала Дагестана, заявил в беседе с «Российской газетой» бизнесмен Михаил Гуцериев.

Кавказ считают местом «единства всех народов и религий», отметил предприниматель. По его словам, об антисемитизме там знали только из книг, а также от приехавших путешественников.

«Не могу найти ни одного оправдания произошедшему 29 октября в Дагестане», - подчеркнул бизнесмен.

Он выразил мнение, что «зло, прикрывающееся благородными лозунгами справедливости, заслуживает большего порицания». Беспорядки в Махачкале нанесли экономические и социальные последствия. В развитие сферы туризма в Дагестане вложили большие средства. Теперь придется потратиться на восстановление аэропорта, заключил предприниматель.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября. Причиной стало прибытие самолета из Израиля. Ситуацию тщательно проанализируют по итогам следственных действий, чтобы не допустить ее повторения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дагестан Протесты
03 ноября 2023, 12:51
Lamoda решила арендовать торговые помещения, которые занимал Adidas
Pxhere
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Онлайн-магазин Lamoda собирается арендовать торговые помещения, которые раньше занимал бренд Adidas. Об этом рассказал ТАСС статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Онлайн-ретейлер Lamoda сейчас действительно заключает договоры аренды помещений, которые прежде занимали торговые точки бренда Adidas», - сказал он.

По его словам, в этих торговых точках ретейлер откроет магазины Lamoda Sport. Их планируют запустить до конца года. В течение трех лет компания собирается открыть 300 торговых объектов.

При этом, по словам Евтухова, ретейлер также будет продавать вещи Adidas в новых магазинах. Он пояснил, что Lamoda позиционируют себя как мультибрендовый магазин.

Как сообщала руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева, обновленные магазины Adidas могут открыть в стране весной 2024 года под новым названием. Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха рассказал «360», что по такой схеме на отечественный рынок способна вернуться любая западная компания.

Онлайн-магазин Lamoda собирается арендовать торговые помещения, которые раньше занимал бренд Adidas. Об этом рассказал ТАСС статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Торговля Минпромторг РФ
03 ноября 2023, 12:00
Доля образованных россиян, желающих покинуть страну, снизилась вдвое за шесть лет
Freepik
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Количество работников с высшим образованием, желающих покинуть Россию, с 2017 года уменьшилось вдвое. Об этом свидетельствуют результаты исследования коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН, с которыми ознакомился РБК.

Уточняется, что речь идет как о миграции внутри страны, так и о переезде за рубеж. Исследование коснулось людей с высшим образованием, в чьи основные обязанности не входит исполнение управленческих функций. По итогам опроса, проведенного в июне 2023 года, доля желающих переехать среди таких профессионалов составляет 17%, а еще шесть лет назад достигала 36%.

Заметное желание мигрировать сохранилось только у молодежи от 18 до 30 лет и сельских жителей. Последние чаще планировали переезд в российские города, молодежь - за рубеж. Притом если в 2017 году о намерении мигрировать сообщили 45% молодых респондентов, то в 2023-м - уже 31%.

Исследователи связали снижение интереса российских профессионалов к миграции с ростом удовлетворенности местом жительства. В 2017 году оно устраивало 37% респондентов, теперь - уже 56%.

«Те профессионалы, у которых уже был более-менее готовый план переезда, поспешили его осуществить, а остальные потенциальные мигранты решили не рисковать и вообще отказались от этой идеи», - рассудили ученые.

Они добавили, что заявлявших о намерении переехать могло быть гораздо больше, чем тех, кто реально собирался это сделать и предпринимал конкретные шаги.

Исследования Ученые
02 ноября 2023, 23:44
«Нас ждет повышение». Россиян предупредили о возможном подорожании электричества в 2024 году
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В России могут привязать тарифы на электроэнергию для населения к объемам потребления. Сделать это могут уже в 2024 году. Какова вероятность введения новых правил, будут ли их соблюдать в регионах и как это скажется на простых россиянах — в материале «360».

На этом фоне некоторые регионы не смогут самостоятельно потянуть субсидирование тарифных ставок. В список исключений в этом плане войдут Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ - это достаточно богатые и профицитные субъекты.

Ситуация в Москве Крохин уделил отдельное внимание столице. Он напомнил, что во втором чтении в Госдуме приняли законопроект, согласно которому именно Москве разрешается устанавливать свой порядок расчета платы за отопление.

Согласно постановлению правительства, в РФ перерасчет делается в ближайшие три месяца после истекшего года. Столичным властям дали возможность делать это самостоятельно. Если перерасчет окажется слишком большим, то Москва имеет право финансировать из бюджетных средств.

«Все, что выше определенного предела, будет покрывать бюджет. О чем это говорит? По тарифу отопления у города есть финансовые возможности. Он готов спонсировать ресурсников, освобождая от этого граждан», - объяснил эксперт.

Суть инициативы В правительстве захотели переложить дифференциацию ставок на регионы. Те, что пойдут на такой шаг, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов - прим. ред.), сообщил «Коммерсант». Если региональные власти откажутся трогать тарифы для населения, то должны будут субсидировать их за свой счет.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подтвердила, что переход на новые тарифы может начаться через два месяца. Одна из целей такой меры - борьба с серийным майнингом. Изменения в правилах заставят всю страну ввести дифференцированные тарифы.

Минстрой взялся за «кнут» Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин в недавнем выступлении раскритиковал региональные власти за то, что они медленно индексируют тарифы. В связи с этим с большой вероятностью власти примут новую меру, рассказал «360» председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

«После вот этого выступления пошел „кнут“. Регионы не могут самостоятельно увеличивать этот показатель. Чтобы федеральный центр им разрешил, федеральный центр в лице министерства вместе с антимонопольной службой поставили такие условия: повышать тарифы для населения. Скорее всего, в том или ином виде это произойдет», - отметил эксперт.

Остальные регионы будут вынуждены повысить тарифы для населения, предположил Крохин. По его мнению, Минстрой в первую очередь защищает интересы поставщиков ресурсов, прежде всего - тепла. Он уточнил, что речь идет в том числе и о «Газпроме».

Как отреагируют регионы? Субъекты России, скорее всего, примут новые правила, так как количество регионов-реципиентов превышает число регионов-доноров. Первые принимают помощь от федерального центра, и в сложившихся условиях их количество увеличилось. Многие субъекты будут испытывать дефицит бюджета, поскольку социальные расходы никуда не делись.

Насколько вырастут тарифы для россиян? Точного расчета тарифов пока нет, отметил Крохин. Однако можно предположить, что в 2024 году показатель достигнет 15-16%. В два раза тарифы вряд увеличат, так как это будет сильным шоком для населения.

«А, допустим, сделать сначала, как и объявлены, эти вот 8% и 9-11%, а потом второй раз еще поднять на 6-8%, получится примерно 15%. Мне кажется, это двумя этапами будет проводиться [повышение]», - подытожил специалист.

Правительство России еще в 2021 году позволило регионам вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Уполномоченные органы могут сами устанавливать эти тарифы. На данный момент на дифференцированные тарифы перешла только Региональная энергетическая комиссия Кузбасса.

Он привел в пример неудачный опыт прошлого повышения тарифов, когда реформа нормативного потребления инициировалась федеральным центром, и вся ответственность лежала на нем. Однако сейчас власти побуждают именно регионы сделать шаг по увеличению тарифов на электричество.

«Для потребителей, для граждан, это „что в лоб, что по лбу“», - заявил Крохин.

В прошлом году правительство обещало, в что в 2023-м повышения не будет, а индексация в 2024 году будет находиться в пределах 8-9%.

«Эти движения в ноябре 2023 года говорят о том, что, скорее всего, повышение будет больше. <…> Мы ожидаем, что это повышение произойдет в 2024 году. Второй момент - мы понимаем, что возможно и повышение второй раз, ведь уже есть прецедент 2022 года, когда в июле и в декабре два раза повысили тариф. То есть не исключено, что в 2024 году произойдет то же самое», - отметил юрист.

Не исключено, что ставку подведут к уровню инфляции, которая, по некоторым подсчетам, может составить до 17%.

«Все указывает на то, что инфляция будет разгоняться. По этой причине у нас такой пессимистичный прогноз, что тарифы вырастут, что государство в лице министерства это решение пролоббирует, регионы подчинятся. То есть нас ждет повышение для населения», - подытожил специалист.

ЖКХ Электричество ФАС России
02 ноября 2023, 22:43
Семью мигрантов выдворят из России после драки их сына в нижегородской школе
РИА «Новости»
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Семью мигрантов из Азербайджана выдворят из России за нарушение миграционного законодательства. Проживающие в Нижнем Новгороде иностранцы привлекли внимание правоохранительных органов после драки их сына в школе, об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.

«По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Трое несовершеннолетних детей пары не состояли на миграционном учете, их также депортируют из страны вместе с родителями. Полиция обратила внимание на семью мигрантов после того, как в сети появилось видео, на котором их сын избивает младшего школьника в стенах учебного заведения. Это произошло в середине сентября.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что иностранец и его жена нарушили правила миграционного учета, в отношении супругов составили протоколы об административном правонарушении. Семью поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.

Кабмин разработает электронные реестры работодателей и работников-иностранцев. Премьер-министр Михаил Мишустин на сессии по миграционной политике указал на важность понимания того, какие именно работники прибывают в страну.

Мигранты Азербайджан

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