Российский бизнес попросил засекретить данные для поездок в Европу

«Появилась тенденция у бизнеса к тому, мол, давайте на всякий случай все закроем. У меня есть смешные письма. Пишут, что хотят закрыть связанные стороны, акционеров и директоров, потому что хотят в Европу ездить», - сказал он.

Тимофеев отметил, что при принятии решений государственные органы ориентируются на социально-экономическое влияние возможных ограничений.

«Поэтому должна быть какая-то логика, а не просто: „Давайте на всякий случай все закроем“», - отметил представитель ведомства.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российская экономика выстояла под западными санкциями и продемонстрировала рост.