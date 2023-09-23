Российским врачам предложили предоставлять жилищные сертификаты

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С января по май 2023 года количество вакансий для медицинских работников в России увеличилось на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщал hh.ru. Врачи возглавили список профессий с наибольшим числом вакансий: на одного безработного приходится 19 предложений - в шесть раз выше среднего во всех сферах для специалистов с высшим образованием. Кадровую проблему можно решить, если обеспечивать врачей сертификатами на приобретение жилья, рассказал «360» депутат Дмитрий Воронин.

Такое предложение выдвинул вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). По его задумке, медработники смогут получить сертификат на покупку или аренду жилья, но обязаны будут проработать в медучреждениях не менее пяти лет.

«В сельских больницах дефицит кадров доходит до 80%, в городах с численностью населения 40–50 тысяч человек - до 60%. Подобная практика раздачи жилищных сертификатов позволила бы решить проблему неукомплектованности в здравоохранении», - отметил председатель комитета партии по здравоохранению Дмитрий Воронин.

Служебная квартира перейдет в собственность Он добавил, что практика стимулирования медперсонала уже зарекомендовала себя на региональном уровне. Например, в Смоленской области молодой врач-анестезиолог-реаниматолог Вяземской ЦРБ Алевтина Иванова и ее семья получили ключи от служебной квартиры, покупку которой профинансировали из областного бюджета. Если врач отработает в учреждении более 10 лет, квартира перейдет в его собственность.

«А в Волгоградской области получить сертификат, номинальная стоимость которого составляет 300 тысяч рублей, имеют право те врачи, которые заключили контракт с медучреждением и приняты в установленном порядке на учет в качестве нуждающегося в предоставлении служебного помещения», - добавил Воронин.

Ранее стало известно, что с 2021 года в Московской области более двух тысяч медиков получили участки по программе «Земля врачам».