Российским школьникам предложили увеличить время обеда до 30 минут

Читайте нас в:

Парламентарий напомнил, что миллионы российских школьников каждый день получают бесплатные горячие обеды. Однако во многих учебных заведениях на прием пищи отводят около 20 минут.

Ученик за это время должен успеть собрать вещи, прийти из класса в столовую, помыть руки, получить еду. Дети зачастую вынуждены спешить. Это плохо сказывается как на обучении, так и на процессе питания. Депутат напомнил, что для взрослых время обеденного перерыва не может быть меньше 30 минут.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части установления минимально допустимого перерыва на обед школьников не менее 30 минут», - сказано в тексте обращения Власова.

Ранее депутат Госдумы Олег Смолин призвал ограничить использование школьниками телефонов на уроках. По его мнению, к гаджетам можно прибегать только в учебных целях.