29 июля 2024, 04:22

Российским пенсионерам рассказали о доплатах в августе

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Дополнительные прибавки начислят определенным категориям пенсионеров в августе. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в 16 269,75 рубля получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и получившие инвалидность 1 группы. Прибавку к пенсии также получат члены летных экипажей и работники угольной промышленности.

Перерасчет страховых пенсий произойдет автоматически, заявила Иванова-Швец.

В следующем году вырастет максимальное пособие по беременности и по уходу за ребенком, сообщили ранее в Госдуме. Кроме того, повысят размер пособий, которые получают Герои Труда и Герои России.

Пенсия Пенсионеры
28 июля 2024, 15:37
Путин вместе с патриархом Кириллом посетил Александро-Невскую лавру в Петербурге
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин после парада в честь Дня ВМФ и открытия памятника адмиралу Федору Ушакову в Санкт-Петербурге приехал в Александро-Невскую лавру. Об этом сообщил сайт Кремля.

Российский лидер осмотрел храм вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Предстоятель Русской православной церкви наградил Путина орденом святого благоверного великого князя Александра Невского первой степени. В пресс-службе опубликовали видео с церемонии и отметили, что эта общецерковная награда входит в перечень высших орденов.

Ранее глава государства принял в Петербурге главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Вместе с главой Минобороны Андреем Белоусовым и главкомом ВМФ Александром Моисеевым он на катере обошел парадные линии кораблей.

После торжественного мероприятия Путин открыл памятник адмиралу Федору Ушакову. Монумент располагается в центре города - на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем.

Кремль РПЦ Владимир Путин Патриарх Кирилл
28 июля 2024, 13:52
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил российского лидера Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Во время литургии в Александро-Невской лавре предстоятель РПЦ напомнил, что 28 июля чествуют святого равноапостольного князя Владимира. У президента России сегодня день ангела.

«Это - по-настоящему первый православный президент», - подчеркнул Кирилл.

Орден Александра Невского является общецерковной наградой РПЦ и входит в перечень высших наград Церкви. Девиз ордена - «Не в силе Бог, а в правде». Награду присуждают военнослужащим, дипломатам, священникам, государственным деятелям и мирянам, которые внесли вклад в защиту и процветание Отечества.

В воскресение Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в главном военно-морском параде. Президент обошел на катере линии боевых кораблей.

Награды Владимир Путин Патриарх Кирилл
28 июля 2024, 13:05
«Гиперматика» помогла школьникам успешно сдать ОГЭ
РИА «Новости»
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В Москве для девятиклассников стартовала программа индивидуальной поддержки. Также запустили еще один важный проект — «Гиперматика». Как заметила директор «Школы в Некрасове» Майя Булаева, он повысил качество обучения девятиклассников и сократил количество пересдач по математике в рамках ОГЭ.

Программа индивидуальной поддержки позволила школьникам восполнить пробелы в знаниях и получить дополнительную помощь от квалифицированных преподавателей. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что проект действовал в 423 образовательных учреждениях города. В программе приняли участие более 15 тысяч детей, 86% которых успешно сдали ОГЭ. Ребята проходили курс по индивидуальным учебным планам. Под чутким контролем наставников школьники отрабатывали самые важные темы пятых-восьмых классов, при этом изучали программы девятого класса.

Как заметила Булаева, в 2022 и в 2023 годах одной из самых непростых, вызывающих стресс у учеников и их родителей, оказалась математика. В 2024-м благодаря проекту «Гиперматика» количество пересдач по этому предмету сократилось в несколько раз.

«Проект позволил ребятам, имеющим сложности с этим непростым предметом, сдать ОГЭ с первого раза. Это повысило уровень и качество обучения всех девятиклассников. Огромное спасибо руководству города за такой интересный проект», - добавила Булаева.

Школьники Образование Москва
28 июля 2024, 11:17
Готовящиеся к началу парада ВМФ Петербурге корабли показали на видео
РИА «Новости»
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Военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге в акватории реки Невы и на Сенатской площади. В мероприятии традиционно примет участие Верховный Главнокомандующий — президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Она опубликовала видео с набережной Невы перед началом парада. Жители и гости Петербурга ждут начала мероприятий, многие из них держат в руках флаги и машут морякам на кораблях.

Ранее об участии главы государства в параде рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин готовился к мероприятию.

Репетиция парада состоялась 22 июля. Морякам пришлось проводить ее в сложных погодных условиях - под очень сильным дождем и ветром. В мероприятии будут участвовать более 200 кораблей, в том числе корветы и малые ракетные и противолодочные суда.

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге в акватории реки Невы и на Сенатской площади. В мероприятии традиционно примет участие Верховный Главнокомандующий - президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Праздники Санкт-Петербург Кремль Владимир Путин

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