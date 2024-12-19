19 декабря 2024, 19:56

Российским мусульманам разрешили религиозное многоженство

РИА «Новости»
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Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России позволил исповедующим ислам в стране заключать до четырех религиозных браков. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель председателя совета и зампред ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги», - подчеркнул Аляутдинов и добавил, что учитывается также нежелание женщины рожать детей.

Муфтий уточнил, что равноправное и справедливое отношение мужа ко всем супругам лежит в основе многоженства. Кроме того, состоящий в браке мужчина должен уведомить жену о планах заключить новый брак. Скрывать наличие супруги тоже не позволяется.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила о намерении посетить скандально известного многоженца Ивана Сухова.

Религия Ислам
19 декабря 2024, 21:15
Милонов призвал к постепенному ограничению абортов
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, дал неполный ответ об абортах из-за неправильно заданного вопроса. Об этом в комментарии 360.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, задавшая вопрос главе государства журналистка, слишком растянула свое выступление, чем отвлекла внимание президента от этой важной темы. Милонов пояснил, что сам выступает за постепенное ограничение абортов по желанию, если нет угрозы для жизни женщины или ребенка.

«Без этого [решения] мы не выживем. Аборты являются самым серьезным фактором, негативно влияющим на россиян. Потому что никакая ипотечная программа не идет ни в какое сравнение с количеством детей, которые становятся жертвами прерывания беременности», - заявил депутат.

Путин, отвечая на вопрос о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования, заявил, что необходимо принимать во внимание право женщины на прерывание беременности , а также обращать внимание на уровень благосостояния семей.

Также российский лидер заявил о необходимости учитывать демографическую ситуацию в стране. Путин напомнил, что сейчас уровень рождаемости в России находится на уровне 1,41 , а чтобы не допустить сокращения количества населения его нужно поднять до показателя 2,1.

Дети Беременность Семья Женщины Депутаты Россия Виталий Милонов Владимир Путин
19 декабря 2024, 21:13
Бригаду попавшего в аварию в Мурманской области поезда наградят
Freepik
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Глава РЖД Олег Белозеров распорядился наградить сотрудников бригады поезда, попавшего в аварию в Мурманском области 18 декабря. Об этом РЖД сообщили в Telegram-канале.

Он отметил, что после столкновения работники РЖД проявили себя как профессионалы и грамотно сработали на месте происшествия.

«Белозеров предложил отметить пассажиров, которые помогали эвакуировать людей из поезда», - заявили в сообщении.

Вечером 18 декабря грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом на станции Княжая. От полученных травм погибли два пассажира , в больницу доставили 30 человек. Младшему из них восемь лет, старшему - 72 года.

Правоохранители задержали машиниста грузового состава. Его подозревают в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей. Обстоятельства железнодорожной катастрофы устанавливаются.

РЖД Поезда Мурманская область
19 декабря 2024, 17:06
Депутата Горелкина разочаровал вопрос блогера Бумаги про YouTube
РИА «Новости»
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Заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин признался, что ожидал от блогера Влада Бумаги чего-то более интересного, чем вопрос про YouTube. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Было бы намного круче, если бы блогер использовал возможность обратиться к президенту, чтобы объявить, что он прекращает вести свой канал на американском видеохостинге и призывает всех других блогеров сделать то же самое», - подчеркнул Горелкин.

Депутат отметил, что Владимир Путин проявил терпение и указал на то, что возникшую проблему необходимо решить руководству YouTube.

Горелкин также поблагодарил российского лидера за его высказывание о чувстве ответственности и порекомендовал всем блогерам руководствоваться им.

Владимир Путин во время совместной прямой линии и большой пресс-конференции ранее в четверг поздравил блогера Владислава Бумагу с ростом числа подписчиков и оценил результаты его работы.

YouTube Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
19 декабря 2024, 14:20
В России сохранят семейную ипотеку
РИА «Новости»
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В России сохранится семейная ипотека под 6%. Об этом на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

«Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. Наверное, еще будем говорить о всяких ипотечных делах, будем говорить о строительстве, но семейная ипотека сохраняется», - подчеркнул глава государства.

Также Путин отметил уникальное явление - материнский капитал, такого нет нигде в мире. Глава государства добавил, что для поддержки семей создана целая программа, инструменты которой постоянно совершенствуются. Выплаты получают около 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч будущих матерей, подчеркнул президент.

Все это делается для улучшения демографической ситуации в стране. Этот вопрос - один из ключевых для России, признал Путин. Он призвал глав регионов начинать и заканчивать день с решения демографических вопросов.

Россия Ипотека Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным 2024

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