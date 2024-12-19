Российским мусульманам разрешили религиозное многоженство

«Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги», - подчеркнул Аляутдинов и добавил, что учитывается также нежелание женщины рожать детей.

Муфтий уточнил, что равноправное и справедливое отношение мужа ко всем супругам лежит в основе многоженства. Кроме того, состоящий в браке мужчина должен уведомить жену о планах заключить новый брак. Скрывать наличие супруги тоже не позволяется.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила о намерении посетить скандально известного многоженца Ивана Сухова.