Российским дачникам рассказали о способе сокращения налоговой нагрузки

Он разъяснил, что собственник земельного участка обязан уплачивать налог на имущество за баню, сарай, туалет или аналогичные сооружения только тогда, когда постройка имеет признаки капитального строения - залитый фундамент. Кроме того, к постройке могут применить повышенную налоговую ставку, если объект сдается в аренду.

Для тех, кто хочет снизить налоговую нагрузку, депутат рекомендовал обратить внимание на использование некапитальных конструкций.

«Например, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента и легко перемещается. Аналогично, сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание», - добавил Гаврилов.

Такой подход, по мнению парламентария, позволит использовать необходимые постройки на участке, не увеличивая при этом налоговое бремя.