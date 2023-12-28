28 декабря 2023, 00:52

Российским блогерам запретят рекламу в запрещенных соцсетях

Читайте нас в: Google Новости

В Госдуму внесли законопроект о налогообложении рекламы в социальных сетях, который не позволит российским блогерам уходить от налогов и запретит им зарабатывать на запрещенных интернет-платформах. Соавтор документа зампред комитета Госдумы по экономической политике Артемом Кирьянов в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360» рассказал, как будет действовать новый закон.

Ведущая задалась вопросом, что же будут делать Ксения Собчак и другие блогеры, которые зарабатывают рекламой товаров и услуг в экстремистских социальных сетях Instagram* и Facebook*. Гурьянова отметила, что сложно доказать факт рекламы, «прослушку» же не поставить.

«Здесь работает по-другому все. Мы сегодня находимся на той ступени цифровизации, когда не нужны никакие вот эти вот невнятные оправдания, что вот „я так вижу, мне нравится эта косметика, поэтому у меня там каждый второй пост про то, что „покупайте, подешевела“», - пояснил Кирьянов.

Автор законопроекта отметил, что просчитать для целей налогообложения можно любую скрытую рекламу, которую преподносят как «подарок». При этом он отметил, что помимо проверки рекламодателя, есть еще «интересная история».

«Блогеры - люди подневольные. Им платят за площадку, которая пользуется спросом, они на ней работают. В общем, понять их можно. Значит, важно создать ситуацию, при которой за эту площадку не будут платить, и тогда они перейдут в русский сегмент рунета. Сегодня это можно сделать, что называется, бесшовно, достаточно легко», - подчеркнул Кирьянов.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

Законы Госдума РФ Реклама Соцсети Налоги Блогеры
28 декабря 2023, 00:02
Голикова исключила дефицит иностранной рабочей силы в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России нет проблемы дефицита иностранной рабочей силы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, чьи слова привело РИА «Новости».

Политику задали вопрос о том, насколько серьезен недостаток кадров из-за рубежа.

«Сейчас нет такой проблемы», - подчеркнула Голикова по итогам заседания Госсовета.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране сложилась непростая ситуация с миграцией. По разным подсчетам, в РФ числятся порядка 10 миллионов трудовых переселенцев. Глава государства подчеркнул, что иностранцы должны уважать традиции и законы народов России, а правоохранителям следует своевременно реагировать на нарушение законодательства.

Путин также напомнил, что уровень безработицы в РФ составляет всего 2,9%. В стране есть потребность в рабочей силе, но власти заинтересованы только в квалифицированных кадрах. В этом вопросе важно работать с государствами, откуда в Россию приезжают мигранты, подчеркнул российский лидер.

Мигранты Законы Россия
27 декабря 2023, 23:17
Банк России опубликовал фразы мошенников, после которых надо сразу бросить трубку
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Банк России опубликовал самые распространенные фразы телефонных аферистов, услышав которые нужно сразу бросить трубку. Информацию регулятор разместил в Telegram-канале.

Вызвать подозрение должен незнакомец, который представился «сотрудником банка». По словам специалистов, настоящие работники не пишут и не звонят клиентам для осуществления банковских операций. Также нет никаких «специальных» или «безопасных» счетов, на которые мошенники часто просят перевести средства якобы для сохранности денег.

Еще аферисты иногда говорят про ход следственных действий и просят помощи в задержке нарушителей. Как отметили в Банке РФ, реальные правоохранители не спрашивают финансовые данные и не проводят никаких операций по телефону, а также не просят участия в поимке злоумышленников.

«Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция», - привели распространенную фразу аферистов в публикации.

В материале отметили, что банк имеет право приостановить сомнительные операции без участия клиента. Если настоящий сотрудник регулятора позвонит клиенту, то только с официального номера организации.

Помимо этого частой фразой мошенников является «истекает срок действия сим-карты». У сим-карты мобильного оператора нет срока годности, поэтому так говорят только обманщики. Они же могут попросить продиктовать номер из СМС-сообщения. Код в уведомлении может стать аналогом подписи жертвы, его называть никому нельзя.

Ранее мошенники обманули 60-летнего жителя Москвы по видеосвязи. Злоумышленники переоделись в форму сотрудника правоохранительных органов.

Банки Мошенничество Деньги
27 декабря 2023, 22:47
ФАС заподозрила картельные сговоры между производителями куриных яиц
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Федеральная антимонопольная служба продолжает проверки компаний, производящих куриные яйца, на предмет картельного сговора. Региональные подразделения ФАС выявили несколько случаев одновременного повышения цен на продукт питания, сообщение об этом опубликовали на официальном сайте службы.

Проведя анализ данных и изучив рынок, Межрегиональное Крымское УФАС выявило одновременное повышение цен на куриные яйца у двух местных компаний: ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское».

Производители подняли цены с начала октября 2023 года до 94% на разные категории продукта. Синхронное повышение цен, не связанное с изменениями общих условий обращения, ФАС посчитала признаком картельного сговора и нарушения закона о защите конкуренции.

Кировское УФАС провело проверку и выявило признаки картельного соглашения между компаниями ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика». С начала июня по октябрь 2023 года цены на яйца этих производителей выросли на 60%.

Ранее территориальные органы ФАС России возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за повышения цен. Под прицел антимонопольной службы попали: «Птицефабрика Инская» и «Яшкинская птицефабрика» в Кемеровской области, «Птицефабрика Бобровская», СХП «ППХ „Заброденское“», «Ряба» и СПК под брендом «Птицефабрика Третьяковская» в Воронежской области, «Птицефабрика „Кинешемская“» и «Ивановская птицефабрика» в Ивановской области и «Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор» и «Амвросиевская птицефабрика» в ДНР.

«ФАС России внимательно следит за ценообразованием на куриное яйцо. В результате проверок экономической обоснованности цен и действий компаний мы видим, что в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в результате договоренностей хозяйствующих субъектов», - заявил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

Штрафы Еда Законы Сельское хозяйство ФАС России
27 декабря 2023, 21:17
«Извинения — это просто слова». Риелтор из Краснодара предложила Ивлеевой купить квартиру ветерану СВО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Краснодарский риелтор Александра Мосейкина обратилась к блогеру Анастасии Ивлеевой и предложила ей способ искупить вину за скандальную вечеринку. Об этом агент по недвижимости сообщила «360».

Телеведущей предложили купить квартиру ветерану специальной операции или любому защитнику отечества, который нуждается в улучшении своих жилищных условий.

«Готовы помочь вам найти нуждающуюся семью, провести всю сделку от начала до конца и взять на себя все „технические“, организационные детали. Мы верим в то, что Вы - человек с большим сердцем и любите нашу страну не меньше, чем мы», - написала риелтор.

Она также опубликовала видеообращение в своем Instagram*, где заявила, что простые извинения вряд ли помогут нивелировать последствия вечеринки.

«Извинения - это просто слова», - подчеркнула Мосейкина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже сделал предложение раскаивающимся гостям «сатанинской» вечеринки Ивлеевой. Он призвал их пройти подготовку в учебном центре спецназа в Гудермесе.

Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Ветераны Недвижимость Анастасия Ивлеева

Новости по теме