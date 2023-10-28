Российских врачей освободят от несвязанных с медициной обязанностей

Читайте нас в:

По словам министра, сейчас Минздрав занимается проектом по увеличению производительности труда среди медработников.

«Он касается многих разделов, но один из блоков - это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты. <…> это позволяет врачу больше уделять внимание пациенту», - сказал он.

Мурашко также указал на большой приток молодых специалистов в поликлиники, и стационары, аналогичная ситуация наблюдается среди специалистов узких направленностей.

Ранее глава Минздрава заявил, что в российских больницах нет серьезного дефицита лекарственных средств или медицинского оборудования. Мурашко указал, что в стране продолжают открывать новые производства и лаборатории.