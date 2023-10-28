Российских врачей освободят от несвязанных с медициной обязанностей
Благодаря реализации проекта по увеличению производительности труда медиков освободят от немедицинских обязанностей, тем самым увеличится время приема пациентов. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его процитировало РИА «Новости».
По словам министра, сейчас Минздрав занимается проектом по увеличению производительности труда среди медработников.
«Он касается многих разделов, но один из блоков - это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты. <…> это позволяет врачу больше уделять внимание пациенту», - сказал он.
Мурашко также указал на большой приток молодых специалистов в поликлиники, и стационары, аналогичная ситуация наблюдается среди специалистов узких направленностей.
Ранее глава Минздрава заявил, что в российских больницах нет серьезного дефицита лекарственных средств или медицинского оборудования. Мурашко указал, что в стране продолжают открывать новые производства и лаборатории.