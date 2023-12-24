24 декабря 2023, 00:46

Российских руководителей предупредили о смене тактики на стратегию до 2026 года

РИА «Новости»
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Российских руководителей предупредили о необходимости изменить модель поведения, чтобы они смогли сохранить работу. Об этом рассказала журналу «Сноб» управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина.

Специалисты компании опубликовали исследование «Компетенции будущего. Кто будет управлять бизнесом в России в 2026 году» этой осенью. Его выводы, основанные на анализе трендов и опросах действующих CEO, говорят о том, что в ближайшие три года лидерский профиль изменится.

Раньше нужны были руководители-«атланты», от которых требовали ориентации на результат и жесткого контроля, чтобы обеспечить антикризисное управление. Но все меняется и к 2026 году потребуются уже лидеры-«демиурги». Преимущество будет за обладателями стратегического чутья и глобального видения, способными внедрять инновационные подходы.

Морсина предупредила, что изменения произойдут довольно быстро, поэтому некоторые руководители могут лишиться своих постов. Главам крупных компаний нужно уже сейчас менять тактической профиль на стратегический, наращивая свои управленческие навыки. И в идеале - составить план действий по саморазвитию, в том числе с персональным коучем, уточнила она.

Ранее на международном форуме «Россия» прошел День Мурманской области , в которой «идеальный инвестиционный климат». Спикеры обсудили роль Северного морского пути и яркие проекты действующих инвесторов, резидентов Арктической зоны России.

Исследования Россия Бизнес
23 декабря 2023, 21:22
Госизмена за 200 долларов. Подробности дела экс-советника главы Роскосмоса Сафронова раскрыли в ФСБ
РИА «Новости»
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Бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал агенту немецкой разведки секретные данные о российской военной операции в Сирии. Об этом сообщил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан в эфире телеканала «Россия 24».

По информации следователя ФСБ, Сафронов передавал данные гражданину России и Германии Демури Воронину в 2015 году. Сведения касались сухопутной операции российский войск в Сирии и на тот момент были «абсолютно секретными».

При этом вознаграждение за информацию было весьма скромным - около 200 долларов. Тариф высчитывался по количеству страниц текста. После этого, по данным Чабана, Сафронов выполнил еще шесть подобных заданий от Воронина.

Позже Демури Воронина осудил за госизмену, приговорив к 13 годам и трем месяцем колонии строгого режима.

Экс-советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену. Это один из самых суровых приговоров по данной статье в современной истории России. Приговор вступил в силу в декабре 2022 года.

Сирия ФСБ Роскосмос Приговоры Россия Иван Сафронов
23 декабря 2023, 17:00
Миронов обратился к Кравцову из-за отмены елок в российских школах
РИА «Новости»
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Председатель политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены проведения новогодних елок в учебных заведениях из-за пожеланий мигрантов-родителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня я направил свое обращение главе Минпросвещения Кравцову. Вы знаете, что не будет новогодних елок в некоторых школах в России? Если приехали в нашу страну, тогда уважайте наши традиции, а не только законы», - сказал Миронов в ходе съезда партии в пятницу.

По его словам, родители-мигранты возражали против проведения елок, аргументируя тем, что у них это «не принято».

Почти половина россиян планируют встретить Новый год в кругу семьи. Отметить праздник на берегу океана запланировали всего лишь 8% опрошенных.

Председатель политической партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены проведения новогодних елок в учебных заведениях из-за пожеланий мигрантов-родителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Праздники Школы Депутаты Россия Новый год Сергей Кравцов
23 декабря 2023, 16:25
Трассы закрыли на курортах Сочи из-за шторма
РИА «Новости»
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Все трассы и почти все канатные дороги закрыли на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» из-за обрушившегося на Сочи шторма. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Курорт «Роза Хутор» засыпало снегом. Сейчас единственной работающей канатной дорогой осталась «Олимпия», она функционирует в разгрузочном режиме.

Для снижения нагрузки на трос, в ней уменьшили количество кабинок. Судя по кадрам, которые появились в группе «Горный курорт Роза Хутор» в «ВКонтакте» , в очереди к кабинками стоят сотни отдыхающих.

Похожая ситуация наблюдается в в горнолыжном курорте «Красная Поляна». Здесь закрыли все трассы, подъемники и канатные дороги. По данным канала, работу продолжили только зоны развлечения на ферме северных оленей.

Власти Сочи временно закрыли зимние пляжи из-за непогоды 23 декабря. Как сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский, в Сочи начались дожди, также вероятно выпадение снега.

Из-за обильных осадков и бокового ветра 19 самолетов отправили на запасные аэродромы Сочи. В Росавиации уточнили, что сочинский аэропорт работает по фактической погоде.

Сочи Шторм Погода
23 декабря 2023, 15:33
Для участников «голой» вечеринки Ивлеевой потребовали кары. Запрос до власти донесут общественники
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Россияне массово возмутились фотографиями и видео участников «голой» вечеринки, устроенной блогером Настей Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Как рассказал «360» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, он получил огромное количество звонков, обращений и комментариев в YouTube-канале от недовольных людей.

Он добавил, что вместе с отсутствием поддержки звезды напрямую продвигали пропаганду ЛГБТ* и западную культуру, наплевав на законы, на свои звания и на страну.

«Когда выводят на сцену ******** (людей нетрадиционной ориентации - прим. ред.), когда они устраивают оргию и все это снимается, то здесь надо ставить вопрос о возбуждении уголовного дела, а не просто привлекать к административной ответственности», - призвал общественник.

Бородин отметил, что пока закон не предусматривает такого наказания, но если удастся доказать, что на вечеринке были наркотики и несовершеннолетние, то организатору вечеринки - блогеру Насте Ивлеевой - от ответственности не уйти.

Общественник подчеркнул, что в России есть звание народного учителя, который бы за появление на подобной вечеринке поплатился должностью. А артисты за хамское отношение к обществу и культуре от ответственности уходят, поэтому ситуацию нужно менять.

Непатриотичные звезды Руководитель ФПБК подчеркнул, что такое глумление в период спецоперации возмутило бойцов, которые находятся на передовой, а также их родственников.

«Люди просто не понимают, как это вообще можно смотреть. Потому что у них дети сражаются на передовых позициях. Мне ребята [из зоны спецоперации] тоже хотят ролик записать. Они мне уже сказали, что не понимают, за кого сражаются. Вот за этих ********* (людей нетрадиционной ориентации - прим. ред.)? Сделайте что-нибудь», - поделился Бородин.

Общественник добавил, что все появившиеся на «голой» вечеринке известные люди - лидеры общественного мнения. Но они не проявили никакого внимания к СВО.

Он добавил, что организованный общественниками протест уже поддержали общественные организации и депутаты Госдумы. Обычные россияне терпеть такое поведение не намерены, поэтому уже в ближайшем будущем можно ожидать принятия новых мер в отношении российских знаменитостей.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Недовольство Киркоровым Бородин подтвердил, что написал запрос в Министерство культуры на певца Филиппа Киркорова , который принял участие в вечеринке Ивлеевой. Появление артиста в полупрозрачном костюме общественник назвал пропагандой ЛГБТ*.

«Как можно иметь звание народного артиста и вот такие вещи вытворять? Прийти на тусовку в женском наряде. Так обычно девушки одеваются. Такой полупрозрачный костюм надеть. Это просто плевок в наше общество», - заявил Бородин.

Он добавил, что от обращения в Министерство ничего не ждет. Общественник пояснил, что уже связался с ведомством и узнал, что никакого аналога комитета Госдумы по этике там нет. Также ему заявили, что ресурсами для привлечения Киркорова к ответственности или лишению всех регалий и званий там нет.

Звездам указали на дверь Бородин напомнил, что среди участников вечеринки оказались известные люди с детьми. В качестве примера он привел журналиста Ксению Собчак «Кандидат в президенты, мать ребенка, беременна, насколько я знаю. Муж у нее [Константин Богомолов] занимает должность [художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной], мать [Людмила Нарусова] занимает должность в Совете Федерации. Зачем позорить себя, свою семью и родителей?» - задался вопросом глава ФПБК.

Он добавил, что также дети есть у Филиппа Киркорова, рэпера Джигана (настоящее имя - Денис Устименко-Вайнштейн). Все эти знаменитости тоже присоединились к шабашу.

Филипп Киркоров Блогеры Анастасия Ивлеева

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