Российских руководителей предупредили о смене тактики на стратегию до 2026 года

Специалисты компании опубликовали исследование «Компетенции будущего. Кто будет управлять бизнесом в России в 2026 году» этой осенью. Его выводы, основанные на анализе трендов и опросах действующих CEO, говорят о том, что в ближайшие три года лидерский профиль изменится.

Раньше нужны были руководители-«атланты», от которых требовали ориентации на результат и жесткого контроля, чтобы обеспечить антикризисное управление. Но все меняется и к 2026 году потребуются уже лидеры-«демиурги». Преимущество будет за обладателями стратегического чутья и глобального видения, способными внедрять инновационные подходы.

Морсина предупредила, что изменения произойдут довольно быстро, поэтому некоторые руководители могут лишиться своих постов. Главам крупных компаний нужно уже сейчас менять тактической профиль на стратегический, наращивая свои управленческие навыки. И в идеале - составить план действий по саморазвитию, в том числе с персональным коучем, уточнила она.

Ранее на международном форуме «Россия» прошел День Мурманской области , в которой «идеальный инвестиционный климат». Спикеры обсудили роль Северного морского пути и яркие проекты действующих инвесторов, резидентов Арктической зоны России.