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Профессиональные киберспортмены Даниил Рutrick Абдрахманов и Егор Swizzy Люсико остались без призовых 200 тысяч долларов после победы в турнире Fortnite Major, устроенным компанией Epic Games. В комментарии изданию Sports Keeda , россияне заявили, что причиной стало их гражданство.

По словам игроков, они несколько раз отправляли письма в адрес организаторов, но каждый раз получали отписки. При этом молодые люди подчеркивали, что играли все это время не из России, так как компания запретила пользоваться ее играми, а из Белоруссии.

В одном из ответов представители Epic Games написали, что победители не могут получить свой выигрыш, так как они родом из «региона с ограниченным доступом к призам». Но этот аргумент не сработал. По словам спортсменов, они не единственные, кого обманули с призовыми деньгами.

Свой приз также не смог получить россиянин Данила Malibuca Яковенко, который играл из Сербии.

При этом спортсмены настаивают, что заработали свой выигрыш честно и даже завели банковские счета не в российской юрисдикции.

Когда скандал вышел в публичную плоскость, то несколько ведущих киберспортсменов предложили отстранить всех россиян от соревнований вне зависимости от того, где они находятся. Но пока на такой шаг организаторы не пошли.

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