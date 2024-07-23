Российских блогеров предложили обязать жертвовать деньги на соцпроекты

Арбузы и дыни могут подорожать на 50% по сравнению с ценами прошлого года. Как это произошло, рассказал «Парламентской газете» фермер-бахчевод из Ставропольского края Роман Пономарев.

Арбузы и дыни могут подорожать на 50% по сравнению с ценами прошлого года. Как это произошло, рассказал « Парламентской газете » фермер-бахчевод из Ставропольского края Роман Пономарев.

По его словам, с начала весны бахчеводы столкнулись со множеством проблем. Сначала по регионам, в которых выращивают арбузы, ударили заморозки. Следом пришлось бороться с нашествием насекомого-паразита трипса, высасывающего из культур соки. Из-за этого арбузы получились значительно меньше, чем должны были.

Кроме того, как сообщил Пономарев, в Ставропольском крае уже два месяца не было мощного дождя.

Однако фермеры не ожидают существенного дефицита. По их словам, в прошлые годы предложение на арбузы было гораздо выше спроса, и почти половина к концу сезона оставалась в полях.

Но даже та нехватка, которая будет, повлияет на отпускные и потребительские цены. Если в прошлом году, как объяснил Пономарев, арбузы покупали по 10-12 рублей за килограмм, то в этом - за 15-18. Доходя до торговых сетей, они дорожают примерно втрое. Таким образом, минимальная цена за килограмм арбуза вырастет с 30 до 45 рублей.

Пономарев рекомендовал закупиться арбузами до начала августа, пока спрос не начал расти.

Ранее диетолог Александра Разаренова призвала не покупать нарезанные арбузы.