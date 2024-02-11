Российские вузы предложили оборудовать детскими комнатами

Проект поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от преподавания или обучения в вузе.

«Это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей», - подчеркнула Петрова.

Весной 2023 года уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с идеей создать специальные комнаты для детей студентов при вузах. Омбудсмен отметила, что средний возраст россиянок, родивших первенца, в 2018–2022 годах составлял 26,75 года.

Президент Владимир Путин ранее призвал россиян активнее создавать семьи и не затягивать с рождением детей. Он объяснил, что многие женщины решаются на ребенка только после получения образования и успехов в карьере. Такой подход негативно влияет на демографическую ситуацию.