11 февраля 2024, 15:25

Российские вузы предложили оборудовать детскими комнатами

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Министерство науки и высшего образования инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах. Об этом рассказала замглавы ведомства Ольга Петрова, сообщило РИА «Новости».

Проект поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от преподавания или обучения в вузе.

«Это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей», - подчеркнула Петрова.

Весной 2023 года уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с идеей создать специальные комнаты для детей студентов при вузах. Омбудсмен отметила, что средний возраст россиянок, родивших первенца, в 2018–2022 годах составлял 26,75 года.

Президент Владимир Путин ранее призвал россиян активнее создавать семьи и не затягивать с рождением детей. Он объяснил, что многие женщины решаются на ребенка только после получения образования и успехов в карьере. Такой подход негативно влияет на демографическую ситуацию.

Вузы Дети Семья Студенты Образование
11 февраля 2024, 13:12
«Есть номер Такера?» Чат GPT предположил ответ Байдена на интервью с Путиным
РИА «Новости»
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Чат GPT предположил, что сказал бы президент Соединенных Штатов Джо Байден после просмотра интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. С ботом пообщалась ведущая «360» Елена Кононова.

«Можешь предположить, что скажет президент Америки Джо Байден, когда посмотрит интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным?» - спросила она.

Бот ответил в шутливой форме. Он предположил, что после просмотра записи беседы Путина и Карлсона Байден с улыбкой обратился бы к своим советникам.

«Ну что ж, я думал заказать пиццу на обед, но после этого интервью мне кажется, лучше будет приготовить борщ. И да, у кого-нибудь есть номер Такера? Мне нужно узнать, подходит ли к борщу сметана или кетчуп», - привел бот слова президента США.

GPT уточнил, что его ответ не отражает реальных взглядов или высказываний американского лидера.

Елена Кононова также узнала у бота , где купить дешевые яйца, какую роль сыграл бы президент Владимир Зеленский в «Мастере и Маргарите», и где купить «извинительную водолазку».

Полную версию эксклюзивного интервью с нейросетью можно увидеть на площадках «360».

Интервью Владимир Путин Джо Байден Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 10:39
Предложил сам. Песков рассказал об организации интервью Карлсона с Путиным
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что американский телеведущий Такер Карлсон сам предложил провести интервью с Владимиром Путиным. Об этом официальный представитель Кремля рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Обычно внутреннюю кухню стараемся не раскрывать, но, действительно, он сам вышел на нас, предложил интервью. Активно посмотрели его материалы, аудиторию, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. Пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью», - поделился Песков.

Представитель Кремля отметил - Карлсон мог предвидеть, что возникнет накал страстей вокруг интервью с Путиным. Но это и добавило журналисту популярности. Зппад становится все более непредсказуемым, добавил Песков. Он признался, что у Кремля были опасения, что еще до начала интервью будут «гонения» на Карлсона.

Интервью Путина американскому журналисту привело в ярость НАТО. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что альянс не может смириться с тем, что Карлсон дает людям информацию, отличную от их пропаганды.

Кремль Дмитрий Песков Россия Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 05:13
Эксперты рассказали, откуда приходит лишний вес и как правильно сесть на диету
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Люди набирают лишние килограммы из-за малоактивного образа жизни и неправильного питания. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Главную причину развития и прогрессирования избыточного веса и ожирения ученые видят в нарушении энергетического баланса между потребляемыми и расходуемыми калориями», - заявила эндокринолог, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Екатерина Шереметьева.

По мнению многих исследователей, сидячая работа, поездки на автомобилях и пассивный отдых сильно повлияли на распространение ожирения у людей в последние 30 лет.

Избыточный вес имеет не только неприятный эстетический эффект, но и способствует появлению ряда патологий - это сердечно-сосудистые заболевания, болезни опорно-двигательной и дыхательной систем, нарушения репродуктивной функции и даже рак.

Желающие похудеть часто прибегают к диетам, однако не всегда ограничения могут привести к желаемому результату. Как отметил детский эндокринолог Павел Окороков, изменения в рационе следует вводить поэтапно.

«Не нужно сразу отказываться от всех вредных продуктов. Последовательно убирают из рациона сначала одни, потом другие виды пищи», - посоветовал врач.

Также он призвал не садиться на низкокалорийные диеты. Они часто оборачиваются срывами, после которых человек снова набирает вес.

Ранее диетолог Нурия Дианова рекомендовала отказаться от молочных продуктов в разгрузочные дни. Единственные допустимые блюда с добавлением молока - это сырники и запеканки.

Болезни Врачи Диеты Ожирение Продукты
11 февраля 2024, 00:42
Петербурженка вместе с бананами купила переносчика холеры
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Жительница Санкт-Петербурга приобрела в магазине бананы, а дома обнаружила насекомое, которе она опознала как муху-горбатку. Петербурженка сообщила о находке в магазин и написала жалобу в Роспотребнадзор. Информацией с «Фонтанкой» поделилась ее подруга Светлана.

Она рассказала изданию, что ее подруга купила бананы в сетевом магазине в Мурине. Дома она увидела в пакете с фруктами насекомое средних размеров. Женщина предположила, что это муха-горбатка, которая является переносчиком холеры.

В начале февраля в Россию запретили ввозить бананы из Эквадора именно из-за заражения плодов мухой-горбаткой, которая является опасным карантинным насекомым. Власти Эквадора попросили устранить нарушения.

Еда Санкт-Петербург Роспотребнадзор Россия Магазины Эквадор

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