Российские вузы переведут на новую систему образования в 2025 году
Российские вузы перейдут на новую национальную систему высшего образования с 1 сентября 2025 года. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев в ходе заседания комитета по науке и высшему образованию в Госдуме, сообщило РИА «Новости».
«Новую национальную систему высшего образования внедрят в вузах России с 1 сентября 2025 года <…>», - отметил Афанасьев.
По его словам, до начала учебного года в вузах нужно утвердить новые федеральные образовательные стандарты.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести единую систему скидок для успешных студентов-платников, сообщил RT. Финансовая поддержка могла бы стимулировать молодых людей к учебе, рассказал он.
В октябре руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в едином государственном экзамене в 2024 году не будет серьезных изменений. Он уточнил, что содержательная часть ЕГЭ планово изменялась раньше в связи с переходом на новый образовательный стандарт.