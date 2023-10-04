Российские вузы переведут на новую систему образования в 2025 году

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«Новую национальную систему высшего образования внедрят в вузах России с 1 сентября 2025 года <…>», - отметил Афанасьев.

По его словам, до начала учебного года в вузах нужно утвердить новые федеральные образовательные стандарты.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести единую систему скидок для успешных студентов-платников, сообщил RT. Финансовая поддержка могла бы стимулировать молодых людей к учебе, рассказал он.

В октябре руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в едином государственном экзамене в 2024 году не будет серьезных изменений. Он уточнил, что содержательная часть ЕГЭ планово изменялась раньше в связи с переходом на новый образовательный стандарт.