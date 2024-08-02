Российские врачи нашли редкое заболевание сразу у трех поколений одной семьи

Взрослые привели девочку на прием дерматовенерологу с жалобами на утолщение кожи на подошвах стоп и ладонях. Медик выяснил, что ребенок развивается и растет нормально, не имеет сопутствующих заболеваний и аллергии.

В ходе обследования дерматолог выявил у пациентки редкую генетическую аномалию - кератодермию Унны-Тоста. В ходе разговора с родственниками девочки врач установил, что такие же проблемы были у ее матери и бабушки. При этом они никогда за помощью не обращались, а просто использовали крем с мочевиной.

«Этот случай интересен наглядной демонстративностью в поколениях и относительной редкостью», - подчеркнули в Минздраве.

Ранее врачи МОНИКИ помогли пациенту с редким хроническим заболеванием кожи.