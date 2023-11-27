Российские врачи госпитализировали 18 человек из 761 эвакуированного из Газы

«Госпитализировано в медицинские организации 18 человек, в том числе семь детей из числа эвакуированных из сектора Газа», - уточнила пресс-служба министерства.

В Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России направили ребенка в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывной травмой. Остальных поместили в стационары Подмосковья и Калужской области. Большинство из них - с ОРЗ. Представитель министерства заявил, что их состояние вне опасности.

В общей сложности российские врачи с 13 ноября осмотрели 761 эвакуированного из сектора Газа. Примерно половина из них - дети, в том числе 12 в возрасте до года. Медики зарегистрировали 41 случай острых патологий и 51 - обострений хронических заболеваний. В двух случаях люди получили минно-взрывные травмы - ампутация ноги и последствия осколочного ранения.

Палестинское движение ХАМАС по соглашению с Израилем начало отпускать заложников. Среди бывших пленников - россиянин с двойным гражданством.