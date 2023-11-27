27 ноября 2023, 13:11

Российские врачи госпитализировали 18 человек из 761 эвакуированного из Газы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российские врачи осмотрели 761 эвакуированного из сектора Газа. Госпитализировали 18 человек. В двух случаях специалисты диагностировали минно-взрывные травмы, сообщили РИА «Новости» в Минздраве.

«Госпитализировано в медицинские организации 18 человек, в том числе семь детей из числа эвакуированных из сектора Газа», - уточнила пресс-служба министерства.

В Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России направили ребенка в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывной травмой. Остальных поместили в стационары Подмосковья и Калужской области. Большинство из них - с ОРЗ. Представитель министерства заявил, что их состояние вне опасности.

В общей сложности российские врачи с 13 ноября осмотрели 761 эвакуированного из сектора Газа. Примерно половина из них - дети, в том числе 12 в возрасте до года. Медики зарегистрировали 41 случай острых патологий и 51 - обострений хронических заболеваний. В двух случаях люди получили минно-взрывные травмы - ампутация ноги и последствия осколочного ранения.

Палестинское движение ХАМАС по соглашению с Израилем начало отпускать заложников. Среди бывших пленников - россиянин с двойным гражданством.

Минздрав Медицина Конфликт Израиля и Палестины
27 ноября 2023, 12:53
«Это опасное явление». Синоптик Вильфанд — о штурмовом предупреждении в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве продлили штурмовое предупреждение из-за сильного снега и ледяного дождя до 13:00. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Штормовое предупреждение продлили: сильный снег и ледяной дождь до 13:00 в Москве. Это опасное явление», - подчеркнул он.

Вильфанд добавил, что за минувшую ночь в столице выпало рекордное количество осадков впервые за 45 лет, - до 20 миллиметров. На ВДНХ - это 12 миллиметров, на Балчуге -15 миллиметров, а на метеостанции МГУ зафиксировали 18 миллиметров осадков.

Он добавил, что такие показатели превысили норму примерно в 3,5 раза.

При таких погодных условиях спасатели порекомендовали водителям во время поездок снизить скорость, а дистанцию от впереди идущих машин увеличить. Также пешеходам посоветовали обходить рекламные конструкции и дорожные знаки, а при возможности оставаться дома.

Прогноз погоды Роман Вильфанд Москва 2023 Погода в Москве
27 ноября 2023, 10:41
Новый сервис для регистрации на культурные мероприятия в Москве появился в «МЭШ»
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В «Московской электронной школе» («МЭШ») заработал новый сервис «Горизонты», который позволит записаться на культурные мероприятия онлайн. На нем наладили систему подбора событий согласно возрасту пользователя. Об этом сообщила первый замглавы столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук.

«Мы понимаем, что в нынешнем новостном потоке не просто уследить за всеми мероприятиями. Чтобы все события были собраны в одном месте, мы запускаем сервис „Горизонты“ внутри „Московской электронной школы“», - подчеркнула она.

Лукашук добавила, что новый «путеводитель» заработал в тестовом режиме с базовым набором возможностей. Мероприятия разделили по 11 направлениям, среди которых «Культура и искусство», «Гибкие навыки», «Спорт», «Урбанистика», «Экономика», «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Мода и красота», «Точные науки», «Медицина» и «Технологии». Далее - их количество увеличат, а рекомендации будут выпадать на основе интересов пользователя.

Для того, чтобы попасть на мастер-классы, лекции и другие мероприятия, необходимо зарегистрироваться. Найти их можно, если зайти в «Дневник „МЭШ“», после - в раздел «Профиль», в нем нажать на «Объявления», а затем - на «Мероприятия». Также сервис доступен и по отдельной ссылке.

Ранее Лукашук рассказала об еще одной новой функции в «МЭШ».

Теперь родители смогут следить за успеваемостью детей, благодаря «Сводным отчетам». Данные будут формировать каждые две-три недели.

Выставки Дети Музеи Москва 2023
27 ноября 2023, 10:14
Более 100 тысяч московских школьников подали заявки на олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы»
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве с начала сентября стартовал новый сезон олимпиады для школьников «Музеи. Парки. Усадьбы». На него подали уже более 100 тысяч заявок, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Ребята путешествуют по городу, разгадывают загадки о легендарных зданиях и музеях, изучают в игровой форме историю города и страны», - рассказал он.

Собянин добавил, что основной этап олимпиады завершится в конце марта следующего года.

В проекте, в том числе, задействовали такие площадки, как галерея «ЗДЕСЬ на Таганке», выставочный зал Варги, галереи «Беляево», «Выхино» и «Печатники».

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление сборной команде России, которая одержала победу в Открытой международной астрономической олимпиаде. Он отметил, что школьники подтвердили следование лучшим традициям отечественного образования.

Школы Сергей Собянин Москва 2023
27 ноября 2023, 10:01
КТК из-за непогоды приостановил погрузку нефти в Черном море
piqsels
Читайте нас в: Google Новости
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку нефти в Черном море из-за непогоды. Информация появилась в Telegram-канале компании.

В КТК напомнили, что нефть на Морском терминале отгружают через выносные причальные устройства в пяти километрах от береговой линии, с соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. Обычно перевалка продолжается и в плохую погоду, однако сейчас метеоусловия в районе Новороссийска крайне неблагоприятны: порывы ветра достигают 24 метров в секунду, высота волн - восьми метров.

О возобновлении погрузки компания пообещала сообщить дополнительно.

«Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания», - говорится в сообщении.

Уточняется, что резервуарные парки практически заполнены, так что прием нефти от грузоотправителей продолжается в сниженном режиме.

Черное море Нефть

Новости по теме