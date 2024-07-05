05 июля 2024, 09:56

Российские войска получили партию «выносливых» пистолетов-пулеметов

РИА «Новости»
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Ростех передал Минобороны партию пистолетов-пулеметов ПП-2000. Оружие отличается выносливостью и может вести огонь после погружения в воду и грязь. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Наш холдинг „Высокоточные комплексы“ передал Минобороны партию пистолетов-пулеметов ПП-2000. Оружие отправилось в российские военные подразделения», - указали в Ростехе.

При своих массе и габаритах ПП-2000 может вести эффективный огонь на дальности до 200 метров. Оружие назвали выносливым, так как в рамках испытаний пистолет-пулемет выдержал непрерывный огонь 410 выстрелами. Этот показатель более чем в два раза превышает его заявленные тактико-технические характеристики.

Недавно российская армия получила новые колесные самоходные гаубицы «Мальва» калибра 152 миллиметра. Как сообщил Ростех, аппарат приспособлен к езде по бездорожью, а также он экономичен в эксплуатации.

Ростех Оружие
05 июля 2024, 10:29
Глава пережившего наводнение Орска Козупица ушел в отставку
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Мэр Орска Василий Козупица подал прошение об отставке. В пятницу на рабочей встрече с чиновником глава Оренбургской области Денис Паслер удовлетворил его обращение, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Теперь Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов. Его рассмотрят на ближайшем заседании 10 июля.

«Также депутаты назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орска», - добавили в пресс-службе.

Россия
05 июля 2024, 08:57
Избиркомам в регионах разрешат не распечатывать бумажные бюллетени
РИА «Новости»
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Новый порядок электронного голосования позволит региональным избирательным комиссиям проводить выборы в электронном формате, без использования бумажных бюллетеней. Зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил об этом «Ведомостям».

Он представил проект постановления ЦИК о новом порядке электронного голосования. После его принятия региональные избиркомы смогут самостоятельно решать, как проводить электронное голосование на региональных выборах. Булаев заявил, что при наличии комплексов для электронного голосования (КЭГ) на участках им позволят не печатать бумажные бюллетени.

Первым городом, где голосование пройдет в таком формате, по его словам, может стать Москва. Булаев объяснил, что к последнему единому дню голосования в столице планировали распечатать более восьми миллионов бюллетеней, хотя большинство из них не использовались - свыше 80% избирателей проголосовали дистанционно.

«Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья, о которых мы все время говорим», - сказал он.

Систему дистанционного электронного голосования задействовали при проведении выборов президента России в марте 2024 года. Ей смогли воспользоваться около 38 миллионов избирателей.

ЦИК РФ Единый день голосования Выборы
05 июля 2024, 08:52
Жара отступит. Москвичам пообещали ливни, грозы и долгожданную прохладу
РИА «Новости»
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Под занавес рабочей недели Москве пообещали спад аномальной жары. Сегодня столица окажется на пути холодного атмосферного фронта — он будет пересекать регион с юго-запада на северо-восток, сообщили «Метеовести».

После полудня этот атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди и грозы. Ближе к вечеру погода испортится сильнее - пройдут ливни с грозами, а в отдельных районах не исключен град и шквалистый ветер.

Грозовые ливни собьют жару, подчеркнул в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом за сутки дождей местами может выпасть от трети до половины месячной нормы июля.

Температура воздуха в Москве 5 июля составит 29… 31 градусов, по области 27… 32 градусов. Атмосферное давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до 22… 24 градусов.

Под занавес рабочей недели Москве пообещали спад аномальной жары. Сегодня столица окажется на пути холодного атмосферного фронта - он будет пересекать регион с юго-запада на северо-восток, сообщили «Метеовести».

Погода в Москве
05 июля 2024, 03:06
Дело генерала Цокова прекратили из-за его гибели в зоне СВО
РИА «Новости»
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Военные следователи прекратили уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, одним из основных фигурантов которого является экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Материалы дела в отношении Попова, а также обвиняемого предпринимателя Сергея Моисеева выделили в отдельное производство.

«Дело же в отношении Цокова закрыто по нереабилитирующим основаниям - в связи с его смертью», - рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, Попов вместе с Цоковым и Моисеевым действовал в составе организованной группы. Их подозревают в хищении более 1700 тонн металлопроката, закупленного для инженерных оборонительных сооружений на линии фронта общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей.

Сам Цоков погиб прошлым летом в зоне спецоперации. Он был посмертно награжден званием Героя РФ. Попов и Моисеев сейчас находятся под стражей.

Ранее военные следователи обвинили Попова в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге , но своей вины он не признал.

Уголовное дело Военные Мошенничество Россия Армия

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