Российские военные применили дымовую маскировку в Севастополе

В 06:38 тоже сообщалось о временном перекрытии движения по мосту. Его возобновили около 07:30.

«Это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», - заверил он.

Аналогичное предупреждение глава Севастополя уже публиковал сегодня около 07:00.

В 10:50 в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Это произошло и ранним утром, около 06:50, а в 07:20 тревогу отменили. О ее причинах не сообщалось.

В данный момент Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей. Еще в 08:00 затруднений при проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон моста не было. К 10:00 очереди к пункту досмотра со стороны Тамани не было, а в очереди со стороны Керчи стояли 40 машин.