01 ноября 2023, 12:21

Российские военные применили дымовую маскировку в Севастополе

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Российские военные применили в Севастополе дымовую маскировку. Именно с этим связано появление дыма в районе Севастопольской бухты, пояснил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

В 06:38 тоже сообщалось о временном перекрытии движения по мосту. Его возобновили около 07:30.

«Это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», - заверил он.

Аналогичное предупреждение глава Севастополя уже публиковал сегодня около 07:00.

В 10:50 в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Это произошло и ранним утром, около 06:50, а в 07:20 тревогу отменили. О ее причинах не сообщалось.

В данный момент Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей. Еще в 08:00 затруднений при проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон моста не было. К 10:00 очереди к пункту досмотра со стороны Тамани не было, а в очереди со стороны Керчи стояли 40 машин.

Крымский мост Севастополь Машины
01 ноября 2023, 12:42
Песков объяснил возвращение бизнесменов в Россию тоской по родине
Unsplash
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Уехавшие из России бизнесмены, в том числе совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, вернулись на родину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это нормальным процессом, сообщили «Известия».

«Слушайте, это, во-первых, не олигархат, это предприниматель крупный. Есть и бизнесмены меньше, кто возвращается и уезжает. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна», - сказал он на брифинге.

Михаил Фридман жил в Великобритании, несмотря на попадание в санкционный список и блокировку счетов. За несколько дней до обострения конфликта в секторе Газа он переехал в Израиль, а затем в Россию. Бизнесмен заявил, что вернулся из-за боевых действий. Он признался, что жизнь в Лондоне перестала вселять чувства спокойствия и стабильности.

Во Франции задержали другого российского бизнесмена - одного из основателей и бывшего совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. Его обвинили в отмывании денег.

Дмитрий Песков Россия Бизнес
01 ноября 2023, 11:57
Сезон работы летних веранд завершился в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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С сегодняшнего дня более 3,7 тысячи летних веранд завершили сезон работы в столице. Об этом АГН «Москва» сообщили в департаменте торговли и услуг города.

«Этот сезон, начавшийся 1 апреля, прошел в столице успешно. Летние веранды - яркий пример стремления рестораторов к удовлетворению потребностей населения не только в оказании услуг питания, но и приятном времяпрепровождении», - подчеркнули в ведомстве.

В департаменте добавили, что подобные площадки были очень популярны как среди жителей столицы, так и у туристов.

Кроме этого, в пресс-службе напомнили, что некоторые владельцы кафе и ресторанов получили возможность оставить летние веранды , обеспечив их необходимую во время снегопада безопасность для посетителей.

Москва 2023
01 ноября 2023, 09:08
Интерес к элитной недвижимости в Сочи пошел на спад
РИА «Новости»
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Интерес к элитной недвижимости в Сочи пошел на спад: сильно выросшие цены и «перегретость» рынка стали отпугивать покупателей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Интерес к сочинской недвижимости вырос во время пандемии на фоне ковидных ограничений. При этом в прошлом и позапрошлом годах курортный город стал российским лидером по темпам роста цен на жилье. Но сейчас средняя стоимость элитных новостроек в Сочи составляет два с половиной миллиона рублей за «квадрат» - всего на 4% больше, чем в прошлом году.

По оценкам аналитиков NF Group, за год число сделок с дорогими новостройками в городе может уменьшиться на 45% - по итогам 2023 года заключат не более 40 таких соглашений. Собеседники издания также отметили дефицит предложений в этой сфере: элитная недвижимость либо продается по огромным ценам, либо не соответствует стандартам.

Девелоперы пока не спешат выводить на рынок новые проекты и заняли выжидательную позицию. В массовом сегменте рынок недвижимости продолжает развиваться на прежнем уровне.

Сочи
01 ноября 2023, 08:33
Российский школьник впервые победил на мировом конкурсе китайского языка
Pxhere
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Воспитанник института Конфуция Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Данил Пышный принес первую победу для России во всемирном конкурсе китайского языка в Пекине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

«Данил показал лучший результат среди участников Евразийского континента и стал первым победителем из России за всю историю соревнований», - отметили в вузе.

Всемирный конкурс для школьников «Китайский язык - это мост» прошел 31 октября в КНР. Его проводят в более чем 130 странах. Цель конкурса - привить школьникам любовь к культуре республики.

Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что интерес к китайскому языку в России растет с каждым годом. Количество слушателей в вузе постоянно растет, уточнил он.

Только в Балашихе более 500 учеников заинтересовались изучением китайского языка. На сегодня его преподают в четырех учебных заведениях городского округа.

Россия Школьники Китай конкурсы

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