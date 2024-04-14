Российские виноделы анонсировали рост цен до 35%

Рост цен составит от 7 до 35%, причем сильнее всего подорожают игристые вина «Империал» - на 33 и 35%, а также «русское шампанское „Кошерное“» - на 18%.

«Действительно, мы уведомили дистрибьюторов о корректировке цен», - заявила в беседе с РБК директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова.

Она объяснила повышение цен влиянием общеэкономических факторов, в частности, повышением ставки долгового финансирования.

Цены поднимут и другие российские виноделы. В пресс-службе «Цимлянских вин» объяснили корректировку стоимости ростом ставок на акцизы. При этом в компании пообещали минимизировать рост цен, объяснив это тем, что ориентируются на «сохранение лояльности клиентов». Для этого виноделы хотят задействовать собственные виноградники и производственные мощности.

Ранее активы компании «Кубань-вино» перешли в собственность государства.